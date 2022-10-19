Бакиеский государственный цирк открыл очередной сезон программой «Международный цирк: Фестивальные победители» в которой собрал артистов, представляющих разные страны, но объединённых единой любовью к цирковому искусству.

Как сообщает #, по 27 ноября жители Баку и гости нашей республики смогут увидеть красочное шоу, которое никого не оставит равнодушным. Потому что…

…если Цирк, то однозначно Праздник… Мир людей, преодолевающих некие границы возможности собственных тел, испытывающих на прочность самих себя… Цирк – это честность, когда трюк должен быть исполнен несмотря ни на что… А клоун – непременно смех и ожидание добрых розыгрышей… Цирк – это запах детства и волшебства…

Но за парадной стороной, которой блистает арена, та жизнь, которую не принято афишировать. Потому что ничто не должно развеивать иллюзию ярких огней, в которую погружает зрителя удивительное искусство, уже многие столетия заключённое в неизменный диаметр. Именно его, наверное, можно считать альфой и омегой жизни людей, живущих в едином пространстве и дышащих им, посвятивших себя тому миру, имя которому Цирк.

И, возможно, настоящая беседа стала каким-то образом отражением той атмосферы поддержки друг друга, столь свойственной цирку. Когда к исполняющему обязанности директора Бакинского государственного цирка Нахиду Агаеву, с кем и была запланирована встреча, присоединился маркетинг-директор Наруллах Султанов. А чуть позже и артистка труппы Зульфия Алиева. Словно наглядная демонстрация коллегиальности и общности интересов, во главе которых стоит серьёзный настрой сделать любимый ими цирк самым-самым…

— Господин Агаев, чем сегодня для Вас стал цирк?

Нахид Агаев: Моя прошлая деятельность была весьма далека от настоящей. И неудивительно, что предложение поработать в цирковой области вызвало у меня неподдельный интерес: узнать его с противоположной от зрительской стороны, откуда я наблюдал за артистами. Вникая глубже в специфику циркового дела, приходило понимание, насколько интересны люди, связавшие свои жизни и судьбы с этим видом искусства: творческие, с особым мировоззрением и отношением… Иногда появлялось сожаление, что сам я не выходец из этого мира… Могу признаться, что в данный отрезок времени цирк вошёл в мою жизнь весьма серьёзно. Понимание, что создавать максимально комфортные условия для этих смелых и немного отчаянных артистов в моих силах дорогого стоит. Мне интересно быть рядом с ними, всячески помогать реализовывать разные проекты. Не могу передать словами, какая радость ощущается в душе, когда что-то из задуманного обретает реальные черты и обещает стать грандиозным событием. Быть частью их, соорганизатором чего-то, лично сопричастным к чему-то хорошему…

— Цирк – специфическая сфера, а значит, нужны иные подходы к управлению.

Нахид Агаев: Наша деятельность – это постоянные обсуждения, поиск оптимальных шагов. И это совместная работа с маркетинг-диретором Наруллахом Султановым и Аллахверди Исрафиловым, в зоне ответственности которого вся художественно-постановочная часть. По необходимости к нам присоединяются Зульфия Алиева и другие. Именно в такой обстановке и рождаются оптимальные решения для создания яркого и красивого зрелища. Мы словно единой семьёй работаем на достижение поставленных целей. Нам удалось собрать отличную команду с динамичным мышлением. И в наших планах – вывести Бакинский государственный цирк на уровень самого удачного творческого проекта в Баку, представляя мероприятия, которые давно не видела наша публика.

— Есть момент, что в настоящее время востребованность культуры циркового искусства оставляет желать лучшего…, даже, можно сказать, утеряна…

Нахид Агаев: Искусство – уникальная форма для человеческого восприятия, всегда реагирующего на новые вариации. Нынешняя молодёжь – поколение любителей action, которую привлекает зрелищность. Поколению конца прошлого века ближе была форма, по содержанию обращающаяся к осмыслению посылов и поиска логических структур. И разница на востребованность зависит от развития самого общества, и entertainment организации должны находить те формы мероприятий, которые привлекут интерес нового поколения, отвечающие их потребностям, где за пару минут рождается фейерверк эмоций.

Наруллах Султанов: Замечание об утере цирковой культуры имеет под собой обоснования. Но в то же время это и зажигает наш собственный интерес. Мы понимаем, что сегодня наша деятельность связана с самым крупным объектом, обладающим колоссальным потенциалом и имеющим собственную историю. Это же здание, с которым связана именитая труппа, известная в своё время во многих странах своими великолепными цирковыми программами. Эти стены давали силу и дарили вдохновение. Мы же не могли не проникнуться «шлейфом триумфа», оставленным артистами того времени. Сегодня быть равными их успехам, вернуть утерянное, стать отличным продолжением славного прошлого бакинской труппы – личный challenge каждого из нашей идеальной команды, нацеленной на решение непростых задач. Но оттого это особенно интересно. Моя прошлая деятельность была связана с областью плотно соприкасавшейся с развлекательной сферой по всей республике. Знание того, как реагирует наше общество на её различные форматы, даёт определённый ресурс в выстраивании «политики» возвращения зрителя в цирк. Более того, мы открыты для общения и поверьте, будем стараться «слышать» его…

— В любом начинании, а в Вашем случае, восстановлении, немаловажную роль играет финансовый вопрос.

Нахид Агаев: Безусловно, эта сторона неоспоримо играет важную роль. Благодаря программе государственной поддержки культурно-массовых организаций мы получили шанс выдержать определённые трудности, которые мы проходим сейчас на этапе начального процесса восстановления циркового «хозяйства». Но мы нацелены сделать всё от нас зависящее, чтобы в будущем вывести Бакинский цирк на уровень успеха и востребованности, который даст нам возможность стать финансово независимой организацией. Может нас не полюбят «с первого взгляда», но сделать полезное для своей страны и её граждан, вернув им волшебство цирка, для нас приоритетно!

Наруллах Султанов: Да, мы оптимистично смотрим в будущее. У нас для этого есть все условия и широкие возможности. На собственном примере мы хотим продемонстрировать как грамотный менеджмент, опираясь на художественную составляющую, способен вывести цирк на ведущие позиции.

— Одной из «горячих тем» настоящего времени стал вопрос неприятия содержания животных в неволе, особенно в дрессуре.

Нахид Агаев: Можно сказать, что подобное мнение в обществе имеет место быть. Этот «хейт» подогревается различными видеоматериалами в социальных сетях, рассуждениями «экспертов обо всём». Утверждать о фейковом происхождении всего выбрасываемого в интернет-пространство не возьмусь. Отдельные случаи жестокости, к сожалению, случаются. Увы, не все люди сохраняют человеческое обличье по отношению к животным. И не только в цирке или зоопарках. Мало ли случаев вне их? В наших же силах работать с теми, для кого их «подопечные» часть большой цирковой семьи. Это проявляется уже в начальных стадиях переговорного процесса. Поверьте, настоящие дрессировщики первым долгом осматривают и узнают условия содержания для животных, с которыми работают. Такие профессионалы вникают в каждую мелочь, стараясь обговаривать каждый нюанс. И в этом проявление той самой любви и заботы, которые становятся основой качественной программы, для достижения которой не используется насилие. Мы изначально определили неприемлемость хоть чего-то, напоминающего об этом. Животные должны восприниматься исключительно в дружеском ключе. Цирковые мало чем отличаются от домашних. Они также реагируют на ласку, внимание… Мы будем стараться изменить отношение людей к животным. Мы постараемся изменить распространяющееся негативное мнение о судьбе животных в цирке. Нам важно донести до каждого, что те исключения напрямую зависят от воспитания и характера.

Наруллах Султанов: Настоящие цирковые никогда не допустят жестокости к животным. Более того, в Европе тех, кто допускает насилие над животным, никогда не подпустят к манежу. Потому можем с гордостью сказать, что благодаря авторитету Аллахверди Исрафилова мы имеем договорённости с артистами мирового уровня, которые не позволят своим четвероногим артистам пребывать в неподобающих условиях и смотрят за ними порой покруче, чем за своими родными детьми. И относятся к ним соответственно. Со своей стороны гарантируем, что дрессировщики, не разделяющие наши ценности, никогда не выйдут на манеж Бакинского цирка. Скажу больше… Мы прорабатываем идею, когда зрители смогут стать посетителями вольеров цирковых животных, увидеть отношение к ним дрессировщиков и обслуживающего персонала, поближе познакомиться.

— Кстати, в медицине есть направление, когда контакты с животными используются в качестве терапии.

Нахид Агаев: Общение с животными всегда оказывают благотворное влияние не только на детей, но и на взрослых. На пресс-конференции вынесли мейн-куна, и он тут же перетянул на себя всё внимание журналистов, операторов, фотографов! Рабочий настрой представителей медиа приобрёл что-то иное. Все улыбались, с трудом сдерживались, чтобы не погладить кота. А сколько было сделано фотографий! Возможность же некой формы animal assisted therapy требует большой подготовки с обеих сторон. В данный период труппы приезжают максимум на три месяца, и не думаю, что дрессировщики допустят к своим подопечным таких пациентов. Может, когда организуется постоянная труппа на базе нашего цирка и в нём появятся свои животные, кто знает?..

— На Ваш взгляд, сможет ли цирк «выбраться» из неутешительного состояния, и каково его будущее?

Нахид Агаев: По-человечески было безумно больно видеть, насколько было всё запущено. Цирк оказался среди тех организаций, которые в конце девяностых — начале двухтысячных «застрял» в советских временах, когда в последний раз «видел ремонт». Время не щадит ничто: конструкции, оборудование, механизмы стареют, изнашиваются, вырабатывают ресурс… Но теперь надеюсь у нас получится вернуть нашему цирку парадную форму. Кто знает, может появится новый цирк… Что вполне для города с не одним миллионом жителей вполне уместно! Главное, чтобы отношение к цирку изменилось, люди хотели приходить в цирк… Глядишь, и здоровая конкуренция появится… Что лишь подтолкнёт к развитию этого искусства…

— Как вырабатывается «художественная повестка»?

Нахид Агаев: Любой проект обсуждается, но своё мнение Аллахверди обосновывает, почему и чем оно интересно, опираясь на свой профессиональный и богатый опыт, говорящий о многом. Он знает цирковое искусство изнутри, и творчество у него на уровне ДНК. Потому ему виднее, чего ждёт зритель, насколько интерес его претерпевает изменения, какие программы завоюют любовь публики. Выступая на европейских аренах, участвуя в самых престижных фестивалях, обладая высокими наградами, Аллахверди прекрасно разбирается в художественной составляющей циркового шоу. Он знает, что надо предоставить публике, чтобы азербайджанский зритель, узнавая что-то новое и зрелищное, одновременно воспитывался в специфике цирковой культуры. Так что, его мнение играет во многом определяющую роль в выборе программы.

— Каким видится цирк изнутри?

Нахид Агаев: Я бывал в цирке в качестве зрителя, и тогда вряд ли задумывался, что скрывается за тяжёлой занавесью центрального выхода на арену. Теперь же, получив «доступ» не только к празднику на арене, но и к той самой «внутренней кухне», по сей день пытаюсь осознать, какой тяжёлый труд стоит за каждым выходом каждого артиста. Сколько вложено в номер, чтобы сделать его зрелищным, красивым, захватывающим, ярким. Ведь они практически ежедневно тренируются. Прогоняют программу до последнего, понимая ответственность выступления перед аудиторией в около двух тысяч человек. Делать своё дело на таком уровне, чтобы звучали аплодисменты, отмечая красоту, отработанную до последнего жеста. Я взял себе за привычку каждые полчаса спускаться к репетирующим артистам. Я был свидетелем, как в прошлом году один из артистов, знаменитый жонглёр, уже в девять утра находился в фойе и тренировался. Такой профессионализм и требовательность к самому себе не могут не восхищать!

Зульфия Алиева: Пять минут циркового номера – труд, исчисляющийся годами и ежедневными репетициями. К сожалению, нижний манеж сейчас не функционален, а когда-то в него мы заходили в восемь утра и отрабатывали номера до того, когда нас допускали на главную площадку. Цирковое искусство требует особого подхода к поддержанию формы. Да и, на первый взгляд, «мягкая акробатика» не приемлет послаблений к своему «инструменту» – человеческому телу. Я уже не говорю о номерах с элементами повышенной опасности. Малейшая ошибка может обойтись очень дорого.

Нахид Агаев: Одно огорчает – жизнь артиста цирка коротка. Особенно в жанрах, где те работают в жанре на силу и атлетичность. Правда, цирк мало кто из них покидает, а переходят в направления, где накопленный опыт помогает им найти себя в иных ипостасях. Так появляются династии. Великолепные художественные руководители собирают яркие цирковые программы.

— Одним из неоспоримых приоритетов была и остаётся безопасность, ведь цирковые номера всегда «на грани».

Нахид Агаев: Само здание, его бетонная конструкция, несмотря на «солидный возраст», в хорошем состоянии, о чём свидетельствуют документы полной проверки МЧС. Они же дали свои рекомендации по ремонту крыши, которая протекала. Так что, условия для функционирования самого цирка уже сейчас приемлемы. Мы внимательно отнеслись к состоянию специального оборудования, к некоторым из которых даже подойти без специального допуска нельзя. Обеспечение безопасности для всех – приоритет непререкаемый и первостепенный.

Зульфия Алиева: Цирк и существует для того, чтобы зрители испытывали сильнейшие эмоции и с замиранием смотрели на то, что происходит на арене и под куполом. Когда дело касается артистов, то здесь играет роль исправность оборудования и ответственность технических служб. А вот в случае с животными, степень внимания повышается в разы.

— Есть проекты на данный момент, а есть далеко идущие…

Нахид Агаев: Одним из важных проектов, над которым идёт подготовительная работа, является создание национальной цирковой труппы. Задача архисложная. Надо понимать, что в прошлом труппы создавались с государственной помощью. Так в 1945 году был организован первый азербайджанский цирковой коллектив. Так произошло в семидесятых годах. Этому способствовала система образования, существовавшая в СССР. Но в Азербайджане такового училища не было, а значит, опыт подобного отсутствует. И мы понимаем, чтобы у Бакинского цирка появился собственный коллектив, он должен помочь себе сам. Вот и прорабатывается возможность при нём самом создавать школу, которая возьмёт на себя обязанность заниматься подготовкой кадров. И воспитывать их должны специалисты высокого уровня, которым необходимо создать все условия. Нас радует, что среди таковых есть наши соотечественники, готовые передавать свой опыт. Согласны к ним присоединиться и профессионалы из ближнего зарубежья. Нет, на манеж уже выходят азербайджанские артисты, но их крайне мало для полноценной труппы. Они периодически выступают на различных мероприятиях, где не требуется каких-то специальных условий. Жонглёры, акробаты, клоун, иллюзионисты дарят детишкам радость, но это не настоящий цирк. Потому и цель поставили перед собой амбициозную – создать профессиональную труппу с большой полноценной программой, которую можно будет представить и внутри республики, и за рубежом. И вновь подчеркну, что в этом проекте подразумевается участие Аллахверди, его бесценный опыт и знания циркового искусства. Ведь цирк не должен ограничиваться только столицей. Думаю, и в регионах его гастроли будут востребованы. Тем более, что практически везде возведены олимпийские центры, способные принять цирковые шоу и обеспечить их необходимой структурой. Формат шапито вполне интересен для представлений в отдельных городах Азербайджана.

Наруллах Султанов: Азербайджанский колорит невероятно красив и отлично вписывается в многоцветие циркового искусства. Появление национальной труппы станет ещё одной возможностью пропаганды азербайджанской культуры на мировых аренах. И это лишь малая часть наших планов, которые могут быть озвучены. В реальности мы обсуждаем, что цирк должен и может быть площадкой для талантливых ребят не только от цирка. Пространство Бакинского цирка прекрасно способно принять и выставочные проекты молодых художников, различного формата культурные мероприятия. Нам интересны синтез-проекты. Да, мы задекларировали проведение цирковых шоу на все четыре сезона, но ограничиваться узкой направленностью не собираемся. Уверены, пришло время менять традиционное восприятие исторического здания, не имеющего внешних углов, которое с 1968 года известно всем жителям нашего города.

Татьяна Иванаева, специально для #