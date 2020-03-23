Доступ на Храмовую гору в Иерусалиме закрыли

Доступ на Храмовую гору в Иерусалиме закрывается для верующих мусульман, евреев и для туристов на фоне коронавируса, сообщает издание «Гаарец» со ссылкой на израильские источники и источники в «ВАКФ» (Исламский совет).

Ранее агентство МААН со ссылкой на директора мечети Умара аль-Касвани сообщило, что молельные залы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме временно закрыты из-за коронавируса, было решено проводить молитвы во внутреннем дворе мечети.

Как пишет издание, решение Израиля о закрытии ворот Муграби, через которые на Храмовую гору проходят еврейские молящиеся и туристы, повлияло на решение «ВАКФ» о закрытии других ворот.

| 2020-03-23T00:54:41+00:00 23 марта 2020, 06:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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