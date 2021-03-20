«Досрочные выборы для Пашиняна затея далеко не безнадежная»

Похоже, Пашинян вновь обыграл всех в Армении – он остается у власти как минимум на три месяца. Досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня, написал в Facebook премьер-министр Армении.

18 марта он провел переговоры с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Стороны констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – досрочные парламентские выборы.

Ранее о готовности к проведению досрочных выборов заявил и лидер третьей парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Таким образом, все парламентские фракции договорились о проведении выборов, что ослабляет радикальную оппозицию, требующую немедленной отставки Никола Пашиняна с поста премьера.

Но остаются еще потенциально опасные для него моменты – тот же Марукян уже заявил, что Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы парламентские выборы состоялись 20 июня.

«Если учесть конституцию, то Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы выборы смогли состояться 20 июня. Надо учесть, что после его первой отставки парламент в течение двух недель не должен избрать нового премьера, а после этого будет 45 дней для предвыборной компании. Получается, что он должен уйти до 20 апреля», — отметил он.

Как сообщил оппозиционный политик, для проведения внеочередных выборов необходимо отменить военное положение, которое действует с конца сентября 2020 года, после начала военных действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщили в пресс-службе правительства, «точную дату отставки Пашиняна для проведения внеочередных выборов объявят позже».

Кроме того, Оник Гаспарян, смещенный Пашиняном с должности начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, останется на этом посту до окончательного судебного решения о законности его увольнения. Такое решение вынес Административный суд Армении по иску Гаспаряна, сообщил 18 марта его адвокат Артур Ованнисян.

В свою очередь правительство Армении заявило, что, несмотря на постановление Административного суда, решение об освобождении Оника Гаспаряна остается в силе. «Указ президента Армении вошел в действие силой закона. В законодательстве нет положений, предусматривающих обратную силу закона. Следовательно, Оник Гаспарян освобожден от должности, а процесс назначения нового начальника ГШ ВС продолжается», — говорится в заявлении аппарата премьер-министра Никола Пашиняна.

То есть, простой ситуацию не назовешь. Насколько же велики шансы партии Пашиняна выиграть и предстоящие июньские выборы, чтобы он вновь стал премьером Армении? И должны ли быть заинтересованы в этом Азербайджан, Турция, Россия – хотя бы для того, чтобы более-менее нормально продолжался мирный процесс после войны, чтобы Ереван не отзывал своей подписи под Трехсторонним заявлением от 9-10 ноября?

На эти вопросы # ответили известные российские эксперты.

Виталий Арьков, политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS:

— Даже с уходом Никола Пашиняна с поста премьер-министра сложно представить, чтобы новый официальный Ереван отозвал свои подписи под документами от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Конечно, можно допустить, что власть в Армении захватят боевики из «Сасна Црер» и возобновят военные действия, но все серьезные стороны политического противостояния в Армении и медиаторы переговорных процессов сделали все для недопущения развития событий по такому сценарию.

Поэтому какие бы иные силы ни возглавили Армению, реального отката назад не будет. Да, возможны громкие политические заявления, бряцанье оставшимся оружием и даже отдельные провокации. Но это будет исключительно «игра на публику», поскольку зомбированное десятилетиями армянское общество перенесло в ноябре настоящий шок и лишь сейчас начинает приходить в себя и осознавать новую реальность. Которая в действительности несет много положительного, нежели бывший status quo по Карабахскому конфликту.

Здравые умы в Армении, а их на самом деле, поверьте, немало – понимают, что попытка реванша обернется полным фиаско. Армения не только не вернет ранее оккупированные территории, но и потеряет окончательно Нагорный Карабах, куда благодаря пребыванию в регионе российских миротворцев смогли вернуться жители армянской национальности. К тому же, в случае новой военной конфронтации и предсказуемой победы в ней Баку, он уже не станет вести с Ереваном переговоры о создании Зангезурского коридора, а просто «прорубит» его силой и такой ширины, какой ему необходимо.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Предварительно, если опираться на данные соцопросов, у сторонников Никола Пашиняна в случае проведения досрочных выборов есть шанс сформировать крупную, возможно, крупнейшую фракцию в новом составе парламента. Что досрочные выборы для действующего премьера затея далеко не безнадежная, косвенно свидетельствуют и заявления ряда представителей оппозиции (например, Вазгена Манукяна) о несогласии на их проведение в случае сохранения у власти действующего правительства. Вызовом для Пашиняна может стать сценарий, связанный с потерей абсолютного большинства в парламенте. Кроме того, не будем забывать, что парламентская кампания практически всегда становится фактором дополнительной мобилизации для противников властей, так что уличные акции оппозиции в этот период также могут приобрести, по крайней мере, более радикальный характер, а возможно, и стать более массовыми.

Возможно, одной из причин, побудивших Никола Пашиняна на проведение досрочных выборов, стали риски, что по мере преодоления обществом шока после эскалации вооруженного конфликта в Карабахе, опасения перед политической дестабилизацией («как бы не было еще хуже») у граждан Армении могут начать снижаться, а это со временем могло бы дополнительно повысить шансы оппозиции.

Реализацию инициатив по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе может, по крайней мере, дополнительно замедлить сама атмосфера предвыборной кампании. Предвыборная гонка в такой ситуации будет подразумевать запрос на более радикальную риторику, в том числе во внешнеполитических вопросах, и действующее правительство Армении это может подтолкнуть к более жестким заявлениям, с целью хотя бы частично перехватить инициативу у оппозиции. И не будем забывать, что политическая жизнь страны «в предвыборном режиме» не заканчивается в день голосования. По сути, в режиме избирательной кампании страна продолжает жить еще несколько недель, а возможно и дольше — в случае серьезной поляризации в обществе или затягивания процесса формирования нового правительства. То есть, вполне вероятно, что как минимум до конца лета 2021 года результативные трехсторонние переговоры в формате Армения-Азербайджан-Россия будут затруднены.