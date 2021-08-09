Подорожание строительных материалов специалисты называют сегодня ключевой причиной в копилку роста цен на недвижимость. При этом рост цен прослеживается в основном на импортируемую продукцию.

По словам генерального директора консалтинговой компании MBA Ltd. Нусрата Ибрагимова, подорожание охватило главным образом сегмент импорта, но растут цены и на местные строительные маитериалы, а маховик подорожания запустили процессы, связанные с пандемией коронавируса. Ведь если вспомнить, несмотря на повсеместный локдаун, стройки не останавливались, а вот производители материалов и их перевозчики сидели дома. На рынке возник дефицит, что в итоге вылилось в рост спроса и цен.

«Производство строительных материалов в стране развивается, и многое мы производим сами, — заметил эксперт. – Импортируемая продукция подорожала из-за роста госпошлин в странах, где они производятся. Что же касается материалов собственного производства, их подорожание обусловлено ростом себестоимости – повышением зарплат и налогов». По словам эксперта, цены на строительные материалы выросли по сравнению с прошлым годом на 21,56%. При этом цены на недвижимость выросли за год на 4,94%.

Дорожают в основном импортируемые материалы, говорит специалист. Те строительные материалы, которые мы ввозим из России и Украины, подорожали, поскольку выросла себестоимость и таможенные сборы. Впрочем, выросла и себестоимость местных строительных материалов и это не связано с работами, которые проводятся на освобожденных территориях Азербайджана. Задействованные в восстановлении Карабаха компании по большей части сами являются производителями строительных материалов. Азербайджан обеспечивает себя строительными материалами на 50%, в основном страна завозит дерево и пиломатералы, полностью обеспечивается внутренний спрос на камень и песок.

В то же время за последний месяц цены на строительные материалы выросли на 7% и это рекордный показатель. С начала года цены выросли на 17%, наболее заметно прибавили в стоимости пиломатериалы – 53% за год, а за месяц – на 15%. Кровельные материалы подорожали за год на 43%, изделия из металла за месяц подорожали за год на 18%. Дорожает цемент, изделия из камня и только песок остался без изменений.

По словам эксперта недвижимого рынка Эльнура Фарзалиева, цены на строительные материалы ощутимо повысились на волне растущего спроса и это один из факторов растущей стоимости жилья.

Другой причиной подорожания квадратных метров явился фактор отложенного спроса, считает специалист: «Все мы знаем, что в прошлом году из-за строгого карантина многим потенциальным покупателям пришлось отказаться от своих планов, связанных с покупкой жилья, — заметил он. — А потому было ожидаемо, что смягчение ограничительных мер снимет «заградительный барьер», и волна спроса захлестнет этот рынок. Т.е. сегодня мы наблюдаем естественный процесс выплеска «накопившихся» за прошлый год покупателей».

Свою лепту в уровень цен внесли через сокращение строительства жилищного фонда и новые правила строительства. Если раньше на одном гектаре можно было построить недвижимость на 40-50 тысяч квадратных метров площади, по новым нормативам эта цифра составляет от 25 до 30 тысяч. А это негативно сказывается на деятельности строительных компаний.

В довесок этому, говорит исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов, дорожают земельные участки под строительство. «Спрос на жилищном рынке сложился очень высокий, — настаивает собеседник. – Сегодня до 18 % городского населения, включая студентов, арендует жилье. Потребность в собственном крове по местному рынку большая, но жилищный фонд обновляется и строится пока еще низкими темпами. Разумеется, все это подстегивает стоимость жилья».