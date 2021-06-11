Вместо того чтобы направлять денежные ресурсы напрямую в производство, банки уводят их в сторону потребительского кредитования. О сложившей нелегкой ситуации в сфере кредитования говорят цифры главного банка страны.

К началу мая сего года домашние хозяйства нарастили кредитные долги. Наибольшая доля выданных кредитов в Азербайджане пришлась в это русло, составив 47% от общего объема кредитования, говорится в статистическом бюллетене главного банка страны. А вот в сфере промышленности и производства в годовом исчислении фиксируется спад аж на 222,9 млн. манатов — до 914,8 млн. манатов.

Кредиты в сферу транспорта и связи составили 871 млн. манатов, или 5,8% от всех кредитов в реальном секторе. За год сей показатель сократился на 230,5 млн. манатов. В свете этой весьма депрессивной статистики показатель выданных домохозяйствам кредитов вырос на 5,1% к прошлому году и составил 7,04 млрд. манатов. На этом фоне кредиты в сфере торговли и услуг тоже увеличились на 4,2% — до 2,56 млрд. манатов. Их удельный вес в общем объеме кредитования составил 17,1%.

А ведь рост потребительского банковского кредитования во многом обусловлен продажей товаров в рассрочку торговыми сетями. По свидетельству банковского эксперта Акрама Гасанова, это те же потребительские кредиты, поскольку сегодня многие торговые сети продают товары в кредит, по сути, кредитуя граждан в обход банков. На деле же получается, что торговые сети без залога и часто без подтверждения зарплаты, только на основе удостоверения личности кредитуют население, говорит финансовый аналитик:

«Бесконтрольно кредитующие население торговые сети берут как будто бизнес кредиты на приобретение товаров, реализуя их в рассрочку потребителям. Такие кредиты только формально носят пометку «бизнес», тогда как на деле мы имеем дело с тем же потребительским кредитованием. В результате же сохраняется и растет зависимость финансовых структур от потребителей, которые приобретают товары в рассрочку. Т.е. опосредованно банки выдают все те же потребительские кредиты».

Анализируя причины происходящего, эксперты проводят аналогии с предкризисными годами азербайджанской экономики, когда долги домохозяйствами наращивались так же стремительно. Ранее глава Центрального банка АР Эльман Рустамов в беседе с журналистами выражал обеспокоенность по поводу быстрого роста потребительских кредитов, отмечая, что будут приняты некоторые меры для защиты финансового рынка.

Причиной роста задолженности домохозяйств Гасанов отметил смягчение карантина по сравнению с прошлым годом. Во время жестких карантинных мер банки фактически не выдавали кредитов, а сейчас здесь наступило оживление. По мнению специалиста, корни возросшего кредитования строительной сферы, отметившейся ростом на 45,5% в апреле текущего года, уходят в плоскость все тех же послаблений ограничительных мер, возрождения бизнеса и обустройства отвоеванных территорий.

«Вполне вероятно, что часть кредитов сопряжена с текущими и будущими инфаструктурными проектами в освобожденной части страны, — заметил Гасанов. – При этом статистика показывает, что выросли объемы кредитов не в промышленность, а строительство и сегменте домашних хозяйств. А ведь строительство одна из рискованных и коррумпированных сфер. Как правило, деньги, которые туда направляются, не всегда используются по назначению – легко воровать и прятать. Возникает вопрос – почему не возросли кредиты в промышленность, производство, сельское хозяйство? Чем объясняется такое лидерство? Наверное, еще и потому, что снова строятся жилые дома».

Самые легкие деньги для бизнеса – это что-то строить, говорит он:

«Никто не хочет заниматься долгосрочными проектами в промышленности, сельском хозяйстве. А тут построил, продал – деньги возвращаются быстрее. Открывать фабрику, завод – это долго. Иногда нужны десятилетия, чтобы вернуть свои деньги. Но взял и построил здание иногда даже ценой разрушения прежнего жилья, которое находилось на облюбованных территориях — тут же появляются клиенты, считающие, что вложение в недвижимость – это самая выгодная инвестиция в Азербайджане. Сельское хозяйство, промышленность, акции – все это не вызывает здесь интерес. К сожалению, в стране нет других равноценных инвестиционных инструментов, чтобы это было безопасно и росло в цене.

Однако растущее кредитование в сфере строительства вовсе не гарантирует, что отстроенное жилье и объекты обязательно найдут спрос. Но бизнес рассчитывает продать – ведь как правило, это легко продается и легче вернуть деньги». Такую тенденцию сложно назвать здоровой, заметил финансист: «Люди не будут без конца покупать квартиры либо бизнес-объекты. Это не имеет долгосрочной перспективы. Под реальным сектором следует в первую очередь понимать бизнес, который будет расти – а это сельское хозяйство, производство и промышленность».