Дочь Спилберга арестовали за домашнее насилие

Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла была арестована за домашнее насилие. Об этом сообщает Fox News.

По данным СМИ, 23-летняя Микаэла Спилберг была арестована 6:30 утра в субботу, 29 февраля в городе Нэшвилл в штате Теннеси. Задержание девушки подтвердил ее 47-летний жених Чак Панков.

«Это правда», — сказал Панков. Он отметил, что инцидент был «недоразумением» и никто не пострадал.

При этом мужчина не стал раскрывать детали произошедшего. По его словам, дочь Спилберга в порядке.

Кроме того, в полиции округа Дейвидсон также подтвердили, что Микаэла арестована по обвинению в домашнем насилии. Девушка была задержана на 12 часов. (gazeta.ru)

| 2020-03-01T02:53:42+00:00 1 марта 2020, 11:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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