Судя по всему, Кремль активно задействует различные каналы контрпропаганды в пользу своей агрессивной внешней политики. И, не исключено, что используется и подкуп. На такие мысли наводит следующий пример.

Американский дипломат, бывший посол в Германии Ричард Берт заявил, что считает ошибкой расширение Североатлантического альянса под предлогом распространения демократии, а также полагает, что Россия должна иметь определенные гарантии своей безопасности. Об этом говорится в его интервью газете Corriere della Sera, опубликованном 16 января.

«Никогда никакого формального обещания не расширять НАТО на восток не было. Но, откровенно говоря, в годы, последовавшие за холодной войной, не было даже намерения расширять альянс до нынешних масштабов. Потом многие начали полагать, что НАТО — это проект распространения демократии, а те государства, которые пополняли ряды альянса, становились демократическими. Но это ошибка», — отметил 74-летний Берт, представлявший США на консультациях с СССР при подготовке Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), подписанного в 1991 году и вступившего в силу в 1994-м.

По словам дипломата, который сейчас является консультантом по геополитическим вопросам, состоявшиеся на нынешней неделе переговоры эмиссаров Москвы и Вашингтона в Женеве, Брюсселе и Вене стали успехом российской дипломатии, передает EADaily.

«Часть представителей Запада начинает понимать, что у украинского кризиса есть структурная проблема. Совершенно очевидно, что США не направят вооруженные силы для защиты Киева. И совершенно необходимо найти компромиссную формулу: не обещая, что Украина никогда не вступит в НАТО, дать ясно понять, что в данный момент Киев не готов к вхождению в альянс. Российская сторона должна получить гарантии по этому важнейшему вопросу», — делает недвусмысленный вывод Берт.

Напомним, что 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января в Вене было проведено совещание Постоянного совета ОБСЕ, на котором также рассматривались эти предложения.

Итальянское издание Corriere della Sera безызвестным не назовешь, и послужной список у американского дипломата тоже внушительный.

Интересно, может ли задействование Москвой таких инструментов успешно повлиять на изменение позиции западной аудитории по вопросу расширения НАТО? То есть, другими словами, против интересов таких стратегических партнеров Азербайджана, как Украина и Грузия? Ситуацию по просьбе # прокомментировали известные иностранные эксперты.

Тенгиз Пхаладзе, политический аналитик, экс-советник президента Грузии по вопросам безопасности:

— В данном случае речь идет о демократических странах, где может быть опубликовано любое мнение, поэтому я не удивляюсь, что российская пресса тиражирует высказывания именно тех западных экспертов, которые им на руку.

Но суть вопроса в другом. Это действия России по отношению к своим соседям. Эти действия несут существенную угрозу их государственности, и НАТО тут ни при чем. Когда начались конфликты в Грузии? В начале 90-х. А заявку на членство в НАТО Грузия сделала в 2002 году. То есть конфликты на нашей территории начались задолго до этого. А у Украины вообще был внеблоковый статус, когда аннексировали Крым. Так что, НАТО является только мифической причиной для России, чтобы как-то легитимировать свои незаконные действия.

Думаю, сегодня все понимают, что, добиваясь разделения политической карты мира на сферы влияния, Россия обрекает нас всех на долгосрочную нестабильность. Поэтому и прозвучал такой ответ Запада – что подобный подход неприемлем, и в XXI веке любое государство имеет право решать свою судьбу.

Еще один немаловажный момент, когда мы говорим о создании угроз – НАТО не вторгалось ни в Украину, ни в Молдову, ни в Грузию, не аннексировало их территории и не оккупировало. Угрозы эти идут из России. И они актуальны уже не только для соседних с ней стран. Есть много примеров вмешательства РФ в дела других государств, где она проводила свои гибридные атаки. Посему всё это должно обязательно закончиться. А закончится это только в том случае, если у всех стран появится единая позиция и стратегия по сдерживанию Москвы. Поскольку именно оттуда исходит угроза для мира.

Евген Магда, директор Института мировой политики (Украина):

— Я полагаю, что для России стал неприятной неожиданностью тот факт, что Соединенные Штаты достаточно жестко стали отвечать на те инициативы Москвы по вопросам безопасности, которые были выдвинуты в конце декабря. И поэтому россияне активно использовали фактор самых разных агентов влияния. Я далек от того, чтобы подозревать кого-либо в непосредственной работе на Россию, но развернуть те или иные заявления в выгодном для Кремля контексте – это вполне реально. Тем более, если человек представляет западный политический истеблишмент. И эти заявления потом достаточно активно будут транслироваться на постсоветские государства, очевидно, в первую очередь на Украину, чтобы показать, что эта страна никому в НАТО и на Западе не нужна.

Можно ли этому противодействовать? Безусловно. Путем создания собственного нарратива и собственных вариантов месседжей, направленных на формирование соответствующей атмосферы и дальнейшее продвижение Украины и Грузии на пути в альянс. Для этого необходима согласованная информационная политика государств, претендующих на членство в НАТО. Согласованная не только между собой, но и с альянсом, поскольку мы наблюдаем в последнее время, например, в украинском случае, что позиция Вашингтона и Брюсселя выглядит гораздо более твердой и последовательной, чем позиция официального Киева.