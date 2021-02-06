Дмитрий Тренин: Роль России в Карабахе представляется в Вашингтоне чрезмерной

Ведущие советники президентов США и Турции провели телефонную беседу, что стало первым официальным контактом между двумя странами с тех пор, как Байден вступил в должность.

Как сообщает Anadolu, главный советник Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха, Сирии, Ливии, Восточного Средиземноморья и Кипра.

Калын сказал Салливану, что необходимы совместные усилия для решения текущих разногласий между странами, таких как покупка Турцией российских систем обороны С-400 и поддержка США курдских ополченцев на севере Сирии.

В своем заявлении по итогам встречи Белый дом сообщил, что Салливан подчеркнул желание администрации Байдена наладить «конструктивные» отношения между США и Турцией, но также затронул области трений.

Салливан «передал намерение администрации укрепить трансатлантическую безопасность с помощью НАТО, выразив обеспокоенность тем, что приобретение Турцией российской зенитно-ракетной системы С-400 подрывает сплоченность и эффективность альянса», — заявила представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Тут в целом интересно, чего больше, точек соприкосновения или разногласий между Анкарой и Вашингтоном при новой власти в США? И особо интересно, что заявили друг другу стороны по поводу Нагорного Карабаха? Насколько Байден и его команда являются повторением команды Обамы, которая была более лояльна к Армении, чем республиканцы?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги:

— Как мне представляется, важной задачей администрации США в регионе является более тесная координация турецкой политики с американской. Вероятен какой-то компромисс на основе большей готовности Вашингтона учитывать интересы Анкары на Ближнем и Среднем Востоке в обмен на ограничение взаимодействия Турции и России.

Армянская диаспора в Америке, на мой взгляд, вряд ли сможет оказать решающее влияние на позицию США в отношении Азербайджана. Администрация будет, вероятно, работать с диаспорой для ограничения влияния России в Армении. Роль России в Карабахе представляется в Вашингтоне чрезмерной, как результат бездействия Трампа. Это будут пытаться как-то выправить.

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса:

— Я считаю, что администрация Байдена, судя по людям, которых назначили на ключевые должности, более критично относится к Турции и Эрдогану, чем их предшественники. Это не значит, что отношения Турции и США однозначно скатятся в конфронтацию. Но коммуникация между ними будет непростой, а риторика жесткой.

Я думаю, что команда Байдена — это не повторение Обамы. У него будет своя политика. Некоторые принципы управления и подходы к внешней политике будут похожи на общую трендовую логику демократов, но времена не те, чтобы вести себя в точности, как Обама.

Я думаю, что США безусловно станут активнее в комментировании, анализе и политических заявлениях по поводу Карабаха. Но пока что я не вижу каких-то сигналов, которые свидетельствуют о том, что они намерены конкретно действовать или менять статус-кво, сложившийся по итогам Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Украина):

— Президент Байден и его администрация проявляют больше обеспокоенности по поводу России, нежели по поводу Ирана. В то же время они более трепетно относятся к соблюдению демократических ценностей. Поэтому можно предположить, что если Эрдоган не будет иметь внутренних проблем и пойдет на сотрудничество с США в вопросах ПРО, то в остальных вопросах (включая и Карабах) он может заручиться поддержкой новой администрации.