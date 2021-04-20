Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся в низшей своей точке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послы Российской Федерации и США вернутся к работе после консультаций, если это будет целесообразно для развития российско-американских отношений.

«Возвращение обычно послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается, в первую очередь, целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке», — сказал представитель Кремля.

По его словам, существуют определенные последствия недружественных мер со стороны Вашингтона, которые были приняты в отношении российского государства. Кроме того, Россия прорабатывает меры в ответ. (gazeta.ru)