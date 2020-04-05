Для беженцев границы Германии по-прежнему открыты

В связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 на границах Германии с Францией, Австрией, Данией, Люксембургом и Швейцарией с 16 марта 2020 года действует строгий контроль. Из-за угрозы распространения инфекции въезд в страну запрещен всем, кроме представителей отдельных групп.

Как сообщает немецкая газета Welt am Sonntag в воскресенье, 5 апреля, со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ, исключения делаются не только для врачей и лиц, пересекающих границу по профессиональным мотивам, но и для просителей убежища, если только они не проявляют явных признаков заражения COVID-19.

По словам целого ряда депутатов бундестага, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, неоднократно предпринимал попытки добиться одинакового отношения ко всем, пересекающим границу, однако до сей поры безрезультатно. Это привело к тому, что министерство внутренних дел в конце концов отказалось от подобных планов.