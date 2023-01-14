Директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Марк Кэмерон находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили АПА в посольстве США, в ходе пребывания в Баку он примет участие в служебных встречах с командой посольства, встретится с различными официальными лицами, а также с экономическими, политическими и другими партнерами правительства США.

Марк Кэмерон работал как в Грузии, так и в турецких городах Адане и Анкаре.

«На своих встречах он отметит, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа. Он подчеркнет, что прямой диалог является ключом к решению вопросов между сторонами и достижению прочного мира», — говорится в сообщении.