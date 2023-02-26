Директор ЦРУ Уильям Бернс после встречи с главой российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным охарактеризовал ее как «довольно удручающую».

В интервью CBS News Бернс рассказал о высокомерном и дерзком поведении российского деятеля. «Со стороны Нарышкина было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия», — сказал Бернс.

По словам главы ЦРУ, это поведение отражает собственное мнение российского диктатора Владимира Путина, который верит, что сможет одержать победу над украинцами.

«Чувство, я думаю, отражающее собственное мнение Путина, его собственную сегодняшнюю веру в то, что он может заставить время работать на себя, что он верит, что может перемолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что политическая усталость в конце концов наступит», — сказал Бернс.

Как сообщает УНИАН, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным в ноябре 2022 года. Разговор прошел в Турции. Во время встречи Вашингтон, в частности, предостерег Россию от использования ядерного оружия в Украине.