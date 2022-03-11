В нашем предыдущем материале (https://zerkalo.az/shutki-konchilis-a-problemy-rastut-kak-snezhnyj-kom/) мы писали о крайне низком уровне секретной связи в российской армии, вернее об отсутствии таковой. И это далеко не все, что крайне удивило украинских военных и зарубежных экспертов в области обороны.

Нам так долго рассказывали, что в России вторая армия мира по своей боеспособности и оснащению, что многие поддались на эту пропагандистскую уловку. И вот оказалось, что «непобедимая и легендарная» не только не познала в Украине радости побед, но все больше познает горечь поражений.

Первым, что шокировало украинских военных, стало обнаружение просроченных на семь лет сухих пайков. От такого питания боеспособность снижается практически до нуля. Группы российских военных бродят по украинским селам и малым городам в поисках хоть какой-то еды. Им не до войны, им бы просто поесть.

При этом нужно не только есть, но и пить. Удивляют алюминиевые фляги советского образца. В украинской армии уже давно используют более гигиеничные и практичные образцы фляг и гидраторов.

Не менее удивительна и экипировка. Стальные каски, бронежилеты со стальными защитными элементами еще советских образцов. Украинские военные давно перешли на более надежную, легкую, современную защиту из кевлара и керамики.

И снова о средствах связи. Вчера была опубликована фотография убитого командира элитного подразделения морской пехоты подполковника Дмитрия Сафронова. На ней он изображен с рацией.

Как сказал один эксперт, «Это китайская рация BaoFeng UV-5R, у них таких много. С ними можно погулять в парке, но даже на охоту я их брать не советую. Это простейшее гражданское устройство самого начального уровня, совершенно не предназначенное для военных нужд». На площадке Алиэкспресс их продают по $22 за штуку. При этом россияне массово используют эти игрушки, иначе не скажешь, в боевых условиях.

Кроме того, эксперты обсуждают марки и модели покрышек на российских грузовиках, боевых машинах пехоты и БТР и выяснили, что они укомплектованы китайским ширпотребом, который совершенно непригоден для применения на военной технике. Во многом, наряду с отсутствием горючего именно этим объясняют странные ситуации, когда сотни единиц техники застревают в огромных пробках на дорогах. Они становятся мишенью для украинских артиллеристов или для ударов с байрактаров. Очень часто их экипажи просто бросают неподвижную технику для передвижения и двигаются пешком.

Потери в автомобильной технике столь велики, что на дорогах отмечены колонны российских гражданских грузовиков и даже микроавтобусов. Военных грузовиков потеряно столько, что на замену мобилизовали гражданские.

Эксперты связывают ситуацию с колоссальной коррупцией, которая в российской армии имеет просто чудовищный размах. Стоит ли в такой ситуации удивляться, что солдаты бедной и нищей российской армии, если им повезло выжить, первым делом занимаются мародерством и тащат все, что от них не успели спрятать — от одежды и телевизоров до инструментов и миксеров. Это не армия, а сборище банд мародеров.

Мы столь подробно останавливаемся на приведенных фактах, чтобы отметить не только их военное значение, но и политическое. В создавшихся условиях санкции, отказ от российских нефти и газа имеют важное политическое значение.

На факторе нефти следует остановиться более подробно. Он распадается на немедленные действия и более отдаленные с горизонтом год и более.

От импорта российской нефти отказались Великобритания и США. По понятным причинам Европа не может сделать это одномоментно. Тем не менее, российская нефть становится токсичной.

Рынок не дожидается формального эмбарго, а просто отказывается покупать российскую нефть. Даже с определенными финансовыми издержками, так как репутация дороже. Она, если хорошая, как говорят американцы, лучший кредит. Пример с компанией Shell в этом отношении весьма показателен.

Москва предлагает нефть с огромным дисконтом, доходящим до 40% от фиксированной в контрактах стоимости. На споте предлагают премию в $28 к стоимости Brent, но это мало помогает. Танкеры с российской нефтью болтаются в океане, так как в портах их отказываются разгружать. Странная на первый взгляд ситуация. Цены на нефть высокие, а покупателей на российскую нефть марки Urals не находится. По крайней мере, на Западе. Да и в Китае очень подумают, чтобы ее покупать по приведенным выше причинам. Министерство торговли США жестко предупредило китайские фирмы от нарушений введенных санкций и эмбарго.

Следствием изложенного является изменение политической позиции Москвы, ее высокая дипломатическая активность.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью агентству Reuters сформулировал условия остановки войны.

Во-первых, прекратить военные действия (со стороны Украины — авт.);

Во-вторых, закрепить нейтралитет в конституции и отказаться от вступления в «какой-либо блок»;

В-третьих, признать самопровозглашенные ЛНР и ДНР независимыми территориями;

В-четвертых, признать Крым российским.

Отметим, что о так называемых денацификации и демилитаризации речь уже не идет. О них не вспоминает даже пропаганда. И никто на федеральных каналах не говорит, что именно из-за этих двух требований и началась война.

Более того, Москва оказывается не ставит своей целью свержение нынешней украинской власти и не собирается оккупировать страну. Так и хочется привести слова Путина, когда он призывал украинских военных свергнуть «шайку нацистов и наркоманов» в Киеве. Это для российской дипломатии пройденный этап.

Интересно, как Путин представляет переписывание конституции Украины. Это в России, когда начальник захотел выходят депутаты с таким предложением, и все — дельце сделано. В демократической Украине это очень долгая и сложная процедура — без всяких гарантий на успех.

Признать ЛНР и ДНР, но в каких границах. Похоже, что Кремль согласен удовлетвориться их нынешними территориями.

Следующий вопрос. Что понимается под понятием блок. ЕС — это блок? Если так, то украинский народ, совершивший в 2014 году Революцию Достоинства, ради сохранения европейского выбора, такой подход не поймет. И навряд ли на это согласится президент Зеленский. Если говорить о НАТО, то и так никто Украину в Альянс принимать в обозримой перспективе не собирался.

На данный момент возникла следующая ближайшая перспектива. Еще одна-две недели бессмысленных бомбежек мирных городов, топтания на месте в раскисшей земле, несколько сгоревших колонн с омоновцами и другими военными — и так называемые требования российского начальника будут выглядеть так: признайте Крым российским и на этом все. Хотя бы это, чтобы хоть как-то спасти лицо Путина, ввергнувшего страну в гибельную авантюру.

Согласится ли Киев с таким требованием очень большой вопрос. России еще за очень многое придется заплатить, и Крым окажется не самым тяжелым от чего будут вынуждены отказаться.