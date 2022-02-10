В Баку после долго перерыва состоится концерт популярного российского певца Димы Билана.

Как сообщает #, выступление артиста состоится в рамках Международного музыкального фестиваля «ЖАРА», который в этом году пройдет с 25 по 29 июля в Sea Breeze Resort, на берегу Каспийского моря.

Билан выйдет на сцену «ЖАРЫ» 26 июля. Певец представит программу «Bilan & Friends» и посвящена она 40-летию артиста. Певец подарит бакинцам свои самые яркие хиты, а также его песни в день концерта будут исполнять другие артисты.

В последний раз Дима Билан выступал в Баку в 2014 году.

Еще один сюрприз для бакинцев от организаторов фестиваля «ЖАРА» — сольный концерт самого популярного рэпера российской эстрады Басты! Артист впервые выступит на фестивале в Баку, причем сразу с сольной программой. Концерт состоится 28 июля под негласным девизом «Такое пропустить нельзя!».

В ближайшие дни организаторы намерены огласить имена артистов турецкого дня, который впервые пройдет в рамках «ЖАРЫ» и соберет самых ярких и популярных звезд турецкой эстрады.

Помимо этого, как сообщили # в оргкомитете «ЖАРЫ», поклонников фестиваля ждут и другие сюрпризы.