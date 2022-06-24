18 июня 2022 года в Баку в результате срыва лифта травмы получили четыре женщины и двое малолетних детей.

На днях к нам обратился проживающий по адресу Ясамальский район, улица Захида Халилова 59, Метин Меджидли.

По его словам, в их здании пользуются лифтом, установленным еще в советское время. «Лифт очень часто портится. Нам постоянно приходится вызывать мастеров для его починки. Мы боимся, что когда — нибудь канаты не выдержат нагрузки, и лифт сорвется», — сказал нам Метин Меджидли.

По его словам жильцы дома вовремя оплачивают все коммунальные расходы. «Почему мы должны пользоваться старым лифтом и подвергать свои жизни опасности?», — задается вопросом М. Меджидли.

Кстати, с 2018 года производственное объединение «Лифттемир» приступило к масштабной замене старых лифтов в Баку. Выполняя распоряжение президента Ильхама Алиева, связанное с обновлением материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных домов, ПО заключило контракт с немецкой компанией Wittur Holding GMBH. Новые лифты были установлены в Низаминском, Гарадагском и Хатаинском районах города Баку. (https://az.sputniknews.ru/20191103/zamena-liftov-baku-422205196.html).

Почему же новые лифты были установлены лишь в Низаминском, Гарадагском и Хатаинском районах?

Главный инженер производственного объединения «Баклифт» Мехти Гусейнзаде опроверг информацию, опубликованную az.sputniknews.ru. «Работы по замене старых лифтов проводились не только в этих в районах города Баку. Этот процесс охватил и другие районы столицы. Процесс замены старых лифтов на новые продолжается. Предстоит замена еще тысячи лифтов», — сказал # главный инженер.

На наш вопрос, когда же будет завершена замена всех старых лифтов на новые, Мехти Гусейнзаде дал следующий ответ: «Это достаточно долгий и трудоемкий процесс. Он будет завершен, когда для этого будет выделено достаточно средств», — сказал нам главный инженер.

Метин Меджидли прокомментировал высказывания главного инженера следующим образом: «Значит, пока на замену старых лифтов не будет выделено достаточно средств, мне и моим соседям придется ежедневно рисковать своей жизнью?».