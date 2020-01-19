Дембеле вернулся в Барселону

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в столицу Каталонии.

Француз прибыл в Барселону из Дохи, где проходил специальный восстановительный курс после разрыва мышцы бицепса бедра. Дембеле получил травму 28 ноября в матче с дортмундской «Боруссией».

Восстановление игрока проходит лучше, чем планировалось. Дембеле сократил пребывание в Катаре более чем на две недели и продолжит восстановление на базе «Барсы».

Дебелее, вероятно, сможет вернуться на поле в феврале, что дает надежду увидеть его в заявке клуба на первый матч с «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, который состоится 25 февраля. (sports.ru)

| 2020-01-19T16:50:21+00:00 19 января 2020, 18:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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