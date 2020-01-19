Дембеле вернулся в Барселону

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в столицу Каталонии.

Француз прибыл в Барселону из Дохи, где проходил специальный восстановительный курс после разрыва мышцы бицепса бедра. Дембеле получил травму 28 ноября в матче с дортмундской «Боруссией».

Восстановление игрока проходит лучше, чем планировалось. Дембеле сократил пребывание в Катаре более чем на две недели и продолжит восстановление на базе «Барсы».

Дебелее, вероятно, сможет вернуться на поле в феврале, что дает надежду увидеть его в заявке клуба на первый матч с «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, который состоится 25 февраля. (sports.ru)