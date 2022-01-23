Это очень примечательная история. Особенно для жителей стран бывшего СССР. Она про то, как действует так называемый «институт репутации» в странах Запада.

Началось все с того, что 21 января командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что «Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется», а президент России Владимир Путин на самом деле хочет уважения, которого, «возможно, заслуживает».

После случившегося посла Германии в Киеве Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины и подчеркнули «категорическую неприемлемость высказываний» Шенбаха, в частности, о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что Украина не может отвечать критериям членства в НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упомянул эти высказывания в числе «разочаровывающих» заявлений немецких чиновников и призвал немецких партнеров» прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Путина к новому нападению на Украину».

Действия украинской стороны правильны и понятны. Но куда важнее, на мой взгляд, обратить внимание на то, что произошло в ФРГ. В Минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствуют официальной позиции ведомства. «Заявления по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального Министерства обороны», — заявил представитель Минобороны ФРГ.

Но немецкая пресса, политические силы этой страны и общественность ФРГ сочли это заявление недостаточным для того, чтобы замять столь громкий скандал. В итоге уже 22 января появилось заявление, по форме и сути своей являющееся попыткой оправдаться за слова герра Шенбаха. «Командующий Военно-морскими силами Германии, вице- адмирал Кай-Ахим Шенбах признал ошибочность своих слов о Крыме. Он согласился, что неправильно и бездумно оценил ситуацию и добавил, что эти его заявления отражали только личное мнение и не отвечают официальной позиции Германии», — говорилось в заявлении.

Но и после этого немецкая пресса и политики этой страны требовали отставки главы ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха. То есть, его попытка сказать, что это было его личное мнение не принимается немцами. И что вы думаете? В итоге герр Шенбах вынужден все же был подать в отставку после своих скандальных высказываний и, что важнее, реакции на них со стороны немецких СМИ, политикума и общественности.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн уже приняли его отставку.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина приветствует отставку вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха с поста главы военно-морских сил Германии после его скандальных заявлений о Крыме, но Берлин должен изменить свое отношение к Украине. Об этом Мельник написал в Twitter. «Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева», – заявил посол Мельник.

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Он также опубликовал ссылку на свой более развернутый комментарий по этому поводу немецкой газете Die Welt, в котором добавил, что скандал, связанный со словами Шенбаха, оставил «кучу осколков» и «серьезно поставил под сомнение международный авторитет и надежность Германии – и не только с украинской точки зрения». Учитывая нынешнее состояние немецко-украинких отношений, а они далеки от идеальных, это было ожидаемое заявление.

Другое дело, что мы, как ни крути, увидели пример крайне оперативной реакции на скандальное заявление высокопоставленного немецкого чиновника, тем более — целого главы ВМС ФРГ. Это то, чем, к сожалению, не могут похвастаться ни в Украине, ни в России, ни во многих иных странах бывшего СССР. В этих государствах, увы, институт репутации и сила прессы не столь четко и слаженно работают, чтобы вынудить очередного говоруна подать в отставку после очередного неуместного заявления. Собственно, даже в ведущих европейских странах все не так гладко с этим делом. В противном случае, после доказанной лжи и манипуляций, которые допускали в отношении Азербайджана многие французские дипломаты и политики, вплоть до действующего президента Франции Эммануэля Макрона, провокаций СМИ, общественность этого европейского государства не только требовали бы, но и добились бы их отставки.