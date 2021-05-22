Продолжается визит делегации Каспийского политического центра США (Caspian Policy Center) в освобожденный от армянской оккупации город Агдам. Как сообщает Карабахское бюро Report, делегация побывала в крепости Шахбулаг, расположенной в 10 километрах от города Агдам недалеко от села Шахбулаг.

Крепость была построена в 1751-1752 годах основателем Карабахского ханства Панахали ханом Джаванширом.

Гостям была предоставлена обширная информация об истории крепости. Также посетителям были продемонстрированы экспонаты, привезенные из Агдамского историко-краеведческого музея.