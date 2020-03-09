Действующий глава Афганистана Ашраф Гани принял присягу президента страны

Действующий глава Афганистана Ашраф Гани принял в понедельник в Кабуле присягу президента государства. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.

Президентские выборы в Афганистане прошли в сентябре прошлого года. Только 18 февраля 2020 года Гани был официально объявлен победителем. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей.

Ашраф Гани второй раз подряд будет исполнять обязанности президента Афганистана. Вместе с Гани к присяге были приведены и два его вице-президента.

На церемонии инаугурации присутствовали послы нескольких иностранных государств, представители американского воинского контингента в Афганистане, а также спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.(ТАСС)