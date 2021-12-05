Запущен механизм клиринга и расчета в национальных валютах между Ираном и Россией. Об этом сообщил в субботу председатель ирано-российского делового совета Владимир Обыденов.

В интервью ИРНА он назвал механизм клиринга и расчета в национальных валютах новой инициативой по укреплению торговли между двумя странами. «Иранский покупатель путем данного механизма может заплатить за русский товар в национальной валюте (риал), а российский покупатель может заплатить в рублях», — заявил Обыденов.

По его словам, объем товарооборота таким способом уже составил более 10 млн долларов. Российский чиновник назвал очень важным этот механизм расчета в условиях санкций США против Ирана и России.

Указав на положительные темпы роста торговых отношений между Ираном и Россией в текущем году, Обыденов подчеркнул, что впервые объем экспорта Ирана в Россию превысил 1 млрд долларов.

«Объем товарооборота между Ираном и Россией в прошлом году вырос на 40% по сравнению с 2019 годом, достиг 2,5 млрд долларов, несмотря на проблемы из-за санкций, отключение иранских банков от SWIFT и пандемии Covid-19», — добавил он.

Российский чиновник заявил, что Центр международной торговли Ирана и России был создан на основе решения Совместной экономической комиссии, ирано-российского делового совета и Торгово-промышленных палат двух стран, чтобы обеспечить безопасность торговли между бизнесменами двух стран.

На эту тему – прямых взаиморасчетов в национальных валютах, избегая привязки к доллару – в мире говорят давно, уже лет 15 точно. Вопрос только, насколько это эффективно и выгодно? Ведь если б это было так, наверно этим способом пользовались бы уже десятки стран.

Есть еще такой момент – доверия к чужим валютам всегда мало, и их устойчивость, как правило, определяют стабильностью их курса к доллару. Соответственно, если завтра начнет меняться курс риала или рубля к доллару, на столько же в эквиваленте изменятся и цены на товары между Ираном и Россией. А это значит, что отказ от доллара получается какой-то ненастоящий, потому что на деле привязка к нему так и остается актуальной при ценовых расчетах. Так имеет ли тогда смысл всё это?

По просьбе# тему согласился прокомментировать экономист, профессор Университета Хазар Фуад Расулов:

— Смысл, конечно же, есть. Надо трезво оценивать имеющиеся риски в мировой финансовой сфере. Вашингтон использует долларовую систему для оказания давления на своих противников. Американцы не стесняются принимать законы и санкции, имеющие экстерриториальное применение.

Дедолларизация является одной из важнейших тенденций в рамках перехода к многополярному миру. И ведущую роль в ней играют альтернативные США мировые центры силы, включая такие страны как Китай, Россия, Иран, Индия, Бразилия.

Россия начала снижать зависимость от доллара в международной торговле где-то с 2014 года. Это осуществляется разными способами. Например, в рамках Евразийского экономического союза, где доля расчетов в национальных валютах около 70%. Те же процессы Россия постепенно пытается осуществлять и в торговле с Китаем и Турцией. Но учитывая, что основная доля экспорта России, да и Ирана, это энергоносители и торгуются они в основном за доллары, сделать это практически невозможно. Тем не менее, и Россия и Иран пытаются уйти от долларовых расчетов из-за опасения перед санкциями.

Производители и покупатели в этих странах в некоторой степени выигрывают от того, что используют во взаиморасчетах национальную валюту, а не какую-то третью, при которой дважды нужно платить комиссию.

Более того, многие взаимные платежи осуществляются не физическим переводом денег из одной страны в другую, а за счет клиринга, когда фактически Россия должна заплатить, например, Ирану 10 млн руб., и Иран должен заплатить, скажем, 15 млн руб. Производится взаиморасчет. В какой-то степени это напоминает и натуральный обмен.

Говорить о больших объемах международной торговли такими способами не приходится. Сама российская, да и иранская экономика не позволят этого сделать.