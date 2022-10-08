В Портленде, США, студенты местного вуза требуют уволить преподавателя, которая сказала ученикам, что существует только два пола, сообщает Daily Mail.

На занятии, посвященном созданию позитивной учебной среды, профессор Кристи Хаммер заявила, что существует только два пола. Лишь один студент согласился с ней. Остальные посчитали, что существует и биологический, и социальный гендер. Через неделю на занятии студентка, которая не относит себя ни к женщине, ни к мужчине, снова задала вопрос, сколько существует полов. Услышав ответ, что их только два, она почувствовала себя некомфортно. Студентка не считает, что данный преподаватель достаточно квалифицирован, чтобы вести занятия по созданию позитивной учебной среды.

Теперь ученики отказываются посещать лекции Кристи Хаммер и требуют, чтобы ее уволили. Администрация решила создать другой курс с другим преподавателем, куда могут перевестись студенты. Профессор также останется преподавать, кроме этого, около двух тысяч человек подписали петицию, чтобы ее оставили на работе.