CNN: спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси «не может вообразить» переизбрание Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что «не может вообразить» переизбрание Дональда Трампа на второй срок на пост президента, и призвала членов Демократической партии объединиться для того, чтобы нанести ему поражение на предстоящих в ноябре выборах.
«Не могу вообразить ситуацию, при которой он был бы переизбран, — заявила она в интервью по завершении Мюнхенской конференции по безопасности, выдержки из которого телекомпания CNN разместила в понедельник на своем сайте. — Но если мы не будем едины, то ничего нельзя гарантировать. Как я уже не раз заявляла, у нас свое видение будущего. Все знают, что мы должны быть едины для того, чтобы он не был переизбран на второй срок».
«Мы четко сознаем, что предлагаем лучшее будущее для Америки, и мы должны нанести на выборах поражение Дональду Трампу, который не разделяет такое видение будущего, которое объединяет страну», — добавила она.(ТАСС)