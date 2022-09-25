С началом учебного года на первый план выходят одни и те же темы – качество преподавания, школьная форма и судьба русского сектора. Но сколько бы ни говорили о том, что русский сектор не нужен, интерес к нему говорит об обратном. В этом году желающих учиться в нем первоклашек оказалось больше, чем мест. В итоге было принято 14 тысяч, а 4 тысячи остались за бортом. Родители тех, кому не повезло, конечно, были недовольны, в ответ на что министр образования Эмин Амруллаев призвал их отдавать детей в азербайджанский сектор. Одна из сложностей, как говорят в министерстве, нехватка педагогов русского сектора. В этом году при приеме на работу не удалось удовлетворить потребность в них, несмотря на снижение проходного балла на конкурсе.

А ведь ежегодно несколько вузов страны выпускают педагогов, в том числе в русском секторе… Вопрос, почему они не идут в школы и что с качеством преподавания в вузах, если многие претенденты не имеют элементарных знаний…

Некоторые считают, что русский сектор вообще нужно закрыть, так как нынче в стране все на азербайджанском, а изучение русского оставить лишь как иностранного. Другие с этим категорически не согласны.

С этого года в русском секторе новшество – предмет «История Азербайджана» будет преподаваться на государственном языке. Процесс в рамках пилотного проекта начат в пятых классах русского сектора 20-ти школ. В министерстве объяснили это тем, что «использование азербайджанского языка как одного из главных символов государственности и расширение возможностей его применения направлены на то, чтобы получающие образование на других языках воспитывались в духе уважения к азербайджанскому языку как государственному, азербайджанской истории, национальным нравственным ценностям». После анализа результатов проекта в текущем году будет принято решение для следующего года.

Родители учащихся говорят о том, что вряд ли преподавание будет таким, что дети смогут нормально усвоить предмет. Многие восприняли это решение как сигнал к тому, что обучение на русском языке будут постепенно сокращать. Сначала один предмет перевели с русского на азербайджанский, потом, глядишь, второй, а затем и все остальные. Еще одно предложение, которое озвучивают не первый год – перевести «началку» полностью на азербайджанский язык обучения. Многие ли после нескольких лет учебы на государственном языке смогут учиться в русском секторе?

Эксперт в области образования Сабина Алиева отметила, что в развитых странах обычно предмет «История страны» преподается на государственном языке.

«Этот метод считаю удачным, так как программа изучения азербайджанского языка в русском секторе довольно скучна для детей. А так школьники будут совершенствовать свое знание государственного языка. Не считаю, что это проблема для детей других национальностей. Так, сейчас большинство граждан Азербайджана славянской национальности прекрасно говорят на азербайджанском языке. Нас всех объединяет любовь к Азербайджану, к его истории. А сегодня, – говорит Алиева, — история Азербайджана пишется всеми нациями, которые здесь проживают. Что касается судьбы русского сектора, то не думаю, что с ним будут какие-то проблемы. У нашей страны хорошие политические и экономические отношения с Россией. Хотя в некоторых странах сейчас идет отторжение русского языка, но язык не должен быть связан с политикой. Вообще, чем больше знаешь языков, тем лучше. Да, озвучивалось предложение сделать русский сектор платным, как сейчас преподавание на английском. Из минусов – это чревато сложностями для малоимущих русскоязычных семей. А вот рейтинг русского языка в случае такого решения повысится».

Эксперт в области образования Надир Исрафилов напомнил, что в 90-ых годах прошлого века интерес к образованию на русском языке упал. И тогда многие учителя русского сектора ушли из школ в другие сферы. Нынешние выпускники педагогических вузов также не спешат идти в школы, и в итоге получился дефицит учителей русского сектора. Чтобы его преодолеть, надо повысить привлекательность этой профессии.

В последние годы привлекательность русского сектора в стране возросла, но учить некому. И в школах не хватает мест, особенно в центральных столичных.

«Некоторые считают, что в русском секторе лучше дисциплина, некоторые, что учиться на русском престижно. В российских вузах плата за обучение довольно доступная, есть большое количество литературы на русском, многие едут туда работать. Потому не удивителен растущий интерес к русскому языку.

Правда, в русский сектор туда стали отдавать и детей, даже не знающих русского языка. Причем и их родители не владеют русским языком. Хорошо, что в свое время приняли решение о проведении собеседования, призванного определить, владеет ли ребенок необходимым словарным запасом на русском языке. После этой меры некоторый процент отсеялся», – сказал он.

По словам Исрафилова, вопрос о том, нужен ли русский сектор, ставится не первый год.

«Есть разные мнения, в том числе предложение закрыть его или сделать платным. Ни с тем, ни с другим я не согласен. Что касается перехода обучения «Истории Азербайджана» на государственный язык, то еще несколько лет назад были предложения преподавать в русском секторе не только этот предмет, но и азербайджанскую литературу, а также географию. Считаю такой подход в корне неверным. Заменять язык преподавания отдельных предметов неправильно. Ничего хорошего из этого не выйдет. Другое дело, что надо усилить в русском секторе преподавание азербайджанского языка, добавить количество часов на его изучение. Безусловно, каждый школьник должен свободно владеть государственным языком», – заявил эксперт.