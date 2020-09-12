Что важнее – «стабильность» или реформы?

«Грузинская мечта» — партия бывшего российского олигарха, миллиардера Бидзины Иванишвили провела презентацию своего партийного списка и выразила уверенность, что выиграет парламентские выборы 31 октября.

Эта партия, которая стоит во главе соседней страны с начала десятых годов, назвала ныне действующего главу правительства Георгия Гахария премьером в случае победы на выборах в парламент Грузии. А кандидатом на пост председателя парламента и вторым номером избирательного списка назвала Арчила Талаквадзе, который тоже и сейчас является спикером парламента.

О чем говорит эта демонстративная заявка? Видимо, о том, что после выборов правящая партия Грузии не намерена менять в стране абсолютно ничего. Но что в этом хорошего, и как воспримет такую заявку избиратель? Ведь люди наверняка хотят, чтобы ситуация хотя бы как-то менялась к лучшему, чтобы рос уровень жизни, уменьшалась безработица. А для этого, наверное, нужны какие-то изменения, реформы. Но премьер Гахария не реформатор, как и шеф его Бидзина. С тех пор как бывшая правящая сила страны, созданная Михеилом Саакашвили, оказалась в оппозиции, Грузия ничего нового не увидела. Так не станет ли нынешнее решение правящей партии антипиаром для нее же самой? Или там рассчитывают на то, что народу наиболее ценна стабильность — то, что есть — и именно поэтому не надо менять первые лица в своем избирательном списке? Речь тут идет о будущем самого близкого для Азербайджана соседа, а потому нелишне узнать, что думают о происходящем независимые грузинские аналитики.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— «Грузинская мечта» начала свою избирательную кампанию, и в своем первом выступлении в этой связи председатель и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили не дал никаких обещаний, и практически не вспомнил о «кровавых девяти годах» правления националов (ЕНД – партия Саакашвили, авт.). А именно на этих двух посылах держалась вся пропаганда «Грузинской мечты», начиная с 2012 года. То есть, народу обещали все и сразу, и вместе с тем напоминали про «кровавые годы». Сегодня правящая партия изменила стратегию предвыборной пропаганды — никаких обещаний, и поменьше апелляций к прошлому. Главный посыл — стабильность и победа над коронавирусом.

Правда, не исключено, что в ближайшее время «Мечте» придется пересмотреть свою тактику. Вторая волна эпидемии и падение курса национальной валюты неизбежно внесут коррективы в ход избирательной кампании.

Что касается списка, тут следует обратить внимание на несколько интересных моментов. Гахария стал первым номером благодаря своей репутации «победителя» коронавируса. В парламент переходит и «вечный» министр юстиции Теа Цулукиани. Вполне возможно, что именно она станет спикером или, как минимум, председателем юридического комитета парламента. Первая пятерка — известные политики, остальные — эксперты, спортсмены, ученые и так далее, по квотам различных группировок внутри власти.

И все бы у власти было бы хорошо, если бы не COVID-19, рост заболеваний которым показывает населению, что главное достижение «Мечты» — «победа» над коронавирусом, не такое уж и достижение.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Да, вы правы, в правящей партии считают, что важнее стабильность, чем реформы. Потому что, как они думают, одна из причин, почему Саакашвили проиграл выборы, заключалась в том, что люди устали от реформ. Это раз. Во-вторых, действующий премьер Гахария считается успешным кризисным менеджером – потому что до сих пор он нормально справлялся с коронавирусом. Он человек энергичный, излучающий самоуверенность. При этом он удобная фигура для Бидзины Иванишвили, потому что у него нет собственной команды.

И, что самое важное, Иванишвили считает, что если будет стоять выбор между ним и Саакашвили, грузинский народ все равно будет голосовать против экс-президента, то есть – за Бидзину. Так что, ничего не нужно менять.