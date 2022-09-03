Если бы сейчас снимали фильм про Остапа Бендера, то это был бы документальный фильм про Рубена Варданяна. Отказаться от российского паспорта в пользу несуществующего образования — ход, конечно дикий и безумный, но гениальный с точки зрения политтехнологии, да и как не без финансовой составляющей.

Комментируя # сей факт политолог Ризван Гусейнов сказал, что этот шаг миллиардера есть попытка некоторых внешних сил в России и на Западе играть в дестабилизацию в Карабахе в долгую.

«Рубен Варданян и его высокопоставленные покровители из политики и преступного мира надеются создать серьезные проблемы для мирного процесса и стабилизации ситуации в зоне временной миссии российских миротворческих сил. То есть, начатые Азербайджаном интеграционные процессы могут столкнуться с хорошо спланированной подрывной деятельностью Рубена Варданяна и его покровителей», — считает эксперт.

По его словам, Рубен Варданян и его друзья-покровители давно известны как финансовые аферисты, осуществляющие махинации по отмыванию, переводам и легализации крупных сумм денег.

«Учитывая то, что Россия сейчас столкнулась с жесткими санкциями со стороны Запада, Варданян и Ко хотят через «серую зону», каковой является территория проживания армян, провозить и легализовывать значительную часть своего капитала. Для отмывания этих денег Варданян и создает всякого рода благотворительные организации и намерен осуществлять инфраструктурные и иные проекты, — сказал он.

«Именно через эти проекты и благотворительные фонды в связке с банковскими структурами Армении будет легализовываться «черный нал» и вывозиться в банки третьих стран. В таких аферах Рубен Варданян и его покровители являются профессионалами», — поясняет аналитик.

Говоря о том, что Азербайджан может предпринять как контрмеру в таких условиях, Гусейнов сказал, что Азербайджан немедленно должен активизировать свои контакты с администрацией Госдепа США и международными структурами.

«Только так можно упредить и нивелировать фактически преступную деятельность Рубена Варданяна и его покровителей, искусственное разжигание армянского сепаратизма в Карабахе, и тем самым дать сигнал американскому истеблишменту о негативных последствиях подобной деятельности для американских интересов в нашем регионе. Это вопрос принципа и уступать здесь нельзя», — считает эксперт.

Однако после отказа диппредставительства США посетить Шушу, сейчас между Баку и США есть некая напряженность. Вашингтон намерен реабилитировать МГ ОБСЕ, поскольку не считает карабахский конфликт урегулированным. С другой стороны, Россия и ряд кругов в Кремле пытаются через Рубена Варданяна и Карена Карапетяна оживить политическое поле в Армении и через них попытаться поставить своих там у власти, и последнее обращение Никола Пашиняна ко дню независимости Армении открыто намекало на то, что с Россией у него проблемы.

Геополитический пасьянс в регионе Южного Кавказа, который разыгрывают с сентября 2020 года, еще продолжается и даже еще не подходит к кульминации. Борьба Запада за Армению, Грузию и Азербайджан еще впереди. Собственно, так как до урегулирования украинского конфликта еще далеко, в этой турбулентности все будет достаточно сложно. Впереди еще и снятие санкций с Ирана, поэтому следует проявлять осторожность от «фокусов» внешних сил.