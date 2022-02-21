Члены Совета безопасности России поддержали признание «независимости» сепаратистских «республик» на территории Украины.

Выступившие на внеочередном заседании Совета безопасности под председательством Президента Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие поддержали предложение о признании независимости сепаратистских «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики».

В.Путин поблагодарил участников заседания Совбеза и сообщил о том, что окончательное решение будет обнародовано.