Чистка телевизионных «Авгиевых конюшен»

Перефразируя известное изречение вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, очень хочется воскликнуть: «Борьба со сквернословием и прочими ужасающими явлениями на отечественных телеканалах, о необходимости которой столько лет твердили в Азербайджане, началась. Ура, товарищи!». А теперь, о конкретике. Итак, 20 апреля прошло заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР), в ходе которого был рассмотрен вопрос использования непристойных выражений в программе Эльгиза Акпера «Elgizlə izlə», эфир которой состоялся на канале ARB 18 апреля 2020 года.

В соответствующем заявлении НСТР отмечалось, что нецензурная лексика прозвучала в эфире из уст эксперта, но после того, как Yenilik.az распространил отрывок из ставшего скандальным эфира, выяснилось, кто именно стал причиной приостановки вещания канала ARB. Этим человеком оказалась народная артистка Афаг Баширгызы, которая позвонила на личный номер Э.Акпера, а тот ответил ей в прямом эфире на личный звонок, подчеркнув, что впервые делает подобное в эфире. В ответ ведущий и зрители, как в студии, так и у экранов ТВ услышали нецензурные выражения из уст актрисы.

И среагировал НСТР. О принял решение о приостановлении вещания программ телеканала ARB 21 апреля 2020 года на 6 часов – приостановлено вещание будет с 10:00 до 16:00. Мера жестка, но необходимая. И дело не только в том, что в Азербайджане ужесточились меры против нарушителей норм государственного языка, что было отражено в поправке к Кодексу об административных проступках, вынесенной на обсуждение на недавнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за нарушение норм государственного языка в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и рекламных носителях физические лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица — на сумму от 300 до 400 манатов, юридические лица — на сумму от 500 до 1000 манатов. Проект был вынесен на голосование на пленарном заседании и принят в первом чтении. Тоже, замечу, давно назревшая мера. Хотя, на мой взгляд, даже эти штрафы являются мизерными для тех, кто позволяет себе коверкать азербайджанский язык.

Увы, до сих пор есть телеведущие, которые банально не владеют родным языком на должном уровне. Кроме того, есть на телеканалах и ведущие, уровень интеллекта и поведения которых вызывают шок и возмущение. При этом, что парадоксально, нередко именно их передачи дают высокие рейтинги. А это то, с чем вынуждены считаться руководители телеканалов. Особенно тех, что не получают финансирования из госбюджета, а вынуждены существовать за счет доходов от рекламы. Объем которой, как известно, зависит от рейтингов телеканала и передач, что он демонстрирует.

И тут, мы приходим к главному. Как известно, в начале апреля состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию, в ходе которого было принято решение об отставке главы НСТР Нуширевана Магеррамли. Того самого, который «прославился» закрытием программы «Что? Где ? Когда?», а потом вынужденным наступлением на горло собственной песне, то есть возобновлением ее выхода в эфир. Также, Н.Магеррамли, являвшийся верным соратником скандально известного и позорно отправленного в отставку помощника президента Азербайджана и главы общественно-политического отдела президентской администрации Али Гасанова, благополучно потворствовал всему тому ужасу, что творилось в эфире отечественных телеканалов.

Но, к счастью, наступили иные времена. Как известно 4 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Исмета Саттарова членом НСТР сроком на шесть лет. Замечу, что И.Саттарова, являющегося выпускником школы № 160, а также бакалавром факультета экономической кибернетики и прикладной математики Бакинского государственного университета, доктором философии по техническим наукам, характеризуют как исключительно скромного, трудолюбивого, справедливого интеллектуала. Просто сообщу, что он до сих пор живет в спальном районе столицы, поселке Ахмедлы и ездит на весьма недорогой иномарке. Накопительство и страсть к внешним эффектам, к богатству — не его приоритеты. Он жаждет запомниться в качестве того, кто решил проблему, кто создал что-то полезное для общества.

И вот, начало положено. НСТР реально начал бороться с самыми негативными явлениями на отечественных телеканалах. Причем, вовсе неспроста первым под раздачу попал именно телеканал ARB. Дело в том, что И.Саттаров с 19 сентября 2016 года до недавнего времени, вплоть до назначения на должность главы НСТР, был руководителем ARB Media Group, директором ARB24. Проще говоря, он решил взяться за чистку «Авгиевых конюшен», начав с родного ему телеканала. В чем, несомненно, есть очень конкретный месседж иным телеканалам — терпеть грязь, льющуюся с телеэкранов больше не будут, меры по отношению к нарушителям будут самыми жесткими. И это радует.