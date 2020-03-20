Число жертв коронавируса в США достигло 200 человек

Количество смертей от коронавируса в Соединенных Штатах достигло 200, сообщает университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты данных федеральной и местной статистики.

Так, по подсчетам университета, по состоянию на 03.00 мск 20 марта подтверждено 13 тысяч 680 случаев заражения, 200 человек скончались.

Наибольшее число жертв короновируса зарегистрировано в американском штате Вашингтон, на втором месте — штат Нью-Йорк.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией (Газета. Ру).

| 2020-03-20T07:25:37+00:00 20 марта 2020, 08:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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