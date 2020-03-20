Число жертв коронавируса в США достигло 200 человек

Количество смертей от коронавируса в Соединенных Штатах достигло 200, сообщает университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты данных федеральной и местной статистики.

Так, по подсчетам университета, по состоянию на 03.00 мск 20 марта подтверждено 13 тысяч 680 случаев заражения, 200 человек скончались.

Наибольшее число жертв короновируса зарегистрировано в американском штате Вашингтон, на втором месте — штат Нью-Йорк.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией (Газета. Ру).