Число заразившихся коронавирусом в Бахрейне возросло до 23

В Бахрейне зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные во вторник привел телеканал Al Arabiya.

Таким образом, общее число инфицированных в этой стране возросло до 23.

По данным газеты Asharq Al-Awsat, в связи с распространением коронавируса власти Бахрейна приняли решение отменить занятия в школах и детских садах королевства сроком на две недели.

Ранее во вторник Бахрейнское информационное агентство, ссылаясь на Минздрав Бахрейна, сообщило о 17 зараженных коронавирусом в стране.(ТАСС)

| 2020-02-25T23:13:44+00:00 26 февраля 2020, 04:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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