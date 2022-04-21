Как говорится, у природы нет плохой погоды, но резкие перемены погоды в Азербайджане создают новые проблемы бытового характера для граждан страны. Так как местные органы власти решать эти проблемы отказываются, то гражданам приходится обращаться за помощью к СМИ.

В редакцию # обратился проживающий в городе Барда по адресу улица Кероглу, дом 37, Мехман Керимов. «На мой дом и дом моих соседей 14 апреля 2022 года упал огромный чинар. Этому чинару около 500 лет. Он давно полностью сгнил. Это дерево представляло большую опасность для находящихся поблизости домов. В августе 2019 года я был на приеме у главы исполнительной власти Бардинского района Видади Исаева и попросил срубить это дерево.

В кабинете главы исполнительной власти находились представители администрации президента. В их присутствии Видади Исаев обещал мне, что дерево будет срублено. Но, к сожалению, своего обещания он не сдержал», — рассказал историю с чинаром Мехман Керимов.

По словам Керимова, его дом не был застрахован. «Он почти полностью разрушен. У меня нет денег для восстановления жилища. Я обращался за помощью в исполнительную власть Бардинского района, но никакой помощи так и не получил. В результате падения чинара также пострадали и дома соседей», — говорит Мехман Керимов.

Мы решили выяснить, собирается ли исполнительная власть Бардинского района оказать помощь Мехману Керимову и другим пострадавшим.

«А причем тут исполнительная власть? У нас нет резервов для того, чтобы оказывать помощь пострадавшим», — ответил на наш вопрос заведующий отделом территориального управления Бардинского района Бахтияр Абдиев. Мы напомнили ему, что Мехман Керимов еще в 2019 году просил срубить чинар, который представлял угрозу окружающим домам.

«В результате падения чинара пострадал не только дом Мехмана Керимова. В данный момент Министерство по чрезвычайным ситуациям ведет подсчет нанесенного ущерба. Возможно, пострадавшим будет выплачена компенсация», — сказал заведующий отделом.

Собирается ли МЧС платить компенсацию пострадавшим в Бардинском районе? Этот вопрос мы пытались задать главе пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиевой, однако, к сожалению наши попытки связаться с ней, как всегда, не увенчались успехом. Тогда мы обратились в Карабахский региональный центр МЧС. Хотим напомнить, что структуры МЧС, находящиеся в Бардинском районе, находятся в подчинении этого центра. Мы попросили ответить на наш вопрос сотрудника центра Аллахвердиева. «Я не знаю», — таков был ответ сотрудника центра.

Мы также обратились на «Горячую линию» МЧС. Сотрудники «Горячей линии» предложили Мехману Керимову обратиться за помощью в … Исполнительную власть Бардинского района. Одним словом, круг замкнулся. И мы уверены, что Мехман Керимов сможет добиться справедливости только обратившись в суд.