Несмотря на все еще действующий запрет на проведение культурно – массовых мероприятий, развлекательная жизнь Баку потихоньку выходит из пандемического кризиса.

Большинство мероприятий проходят в камерном формате, с ограниченным количеством зрителей.

На днях появился новый интересный анонс — бакинцам предложили окунуться в мир бродвейского шоу и вновь насладиться красотой и зрелищностью мюзиклов.

На сцене клуба Jazz at the Top 30 августа состоится показ всемирно известного мюзикла «Чикаго». 6 августа на этой же сцене зрителям предложат шоу «Бурлеск», а 13 августа – мюзикл «Великий Гэтсби». Программа рассчитана на ценителей броского, яркого шоу и соскучившихся по качественным постановкам зрителей.

«Мюзикл для меня — это корона сценического искусства, яркое сценическое действие, в котором артист должен не только уметь петь, танцевать, или просто играть. Учитывая эпидемиологическую ситуацию и ограничения по рассадке зрителей в зале, мы подстроили все три постановки под формат иммерсивного театра», — рассказывает # руководитель Театра мюзикла, известный хореограф и автор постановок Азиз Азизов.

По его словам, иммерсивный мюзикл будет представлен в Баку впервые. Зритель станет частью шоу и будет непосредственно вовлечен в процесс игры:

«Сцена Jazz at the Top не предназначена для крупных постановок и декораций. В мюзикле же «Чикаго» есть несколько массовых сцен, которые мы решили не убирать, а обыграть вместе со зрителем», — поясняет Азизов, подчеркивая, что, таким образом, вечер будет полон сюрпризов и неожиданностей. В первую очередь, для самих зрителей, которые не будут догадываться о том, что станут частью шоу.

Участники шоу – артисты известного коллектива Jam Group счастливы появившейся возможности вновь выйти на сцену. Для них предстоящая встреча со зрителем – как глоток свежего воздуха. Что неудивительно.

«Наши артисты уже полтора года без работы, без возможности выходить на сцену и играть для любимой публики. Для артиста это настоящая катастрофа, драма! В отличие от государственных театров мы не получаем зарплаты, и вынуждены подрабатывать кто где. При этом с нас требуют налоги и прочие социальные выплаты, что с трудом укладывается в здравом понимании», — говорит Азиз Азизов.

Но, невзирая на трудности и проблемы, артисты возвращаются к прежней жизни и признаются, что каждый выход на сцену после затянувшейся паузы – это настоящий подарок.