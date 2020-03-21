Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменили из-за коронавируса

Мужской чемпионат мира по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (IIHF).

Как уточняется, турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

В IIHF назвали случившееся «жестокой реальностью для международной хоккейной семьи», с которой придется смириться.

В ближайшее время болельщикам станет доступна информация о порядке возврата билетов на матчи чемпионата мира. Сама федерация была застрахована на случай отмены турнира, поэтому значительно не потеряет в доходах.

В 2021 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге (aif.ru)

| 2020-03-21T20:44:20+00:00 21 марта 2020, 22:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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