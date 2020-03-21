Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменили из-за коронавируса

Мужской чемпионат мира по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (IIHF).

Как уточняется, турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

В IIHF назвали случившееся «жестокой реальностью для международной хоккейной семьи», с которой придется смириться.

В федерации отметили, что пандемия коронавируса является глобальной проблемой, требующей значительных усилий со стороны государственных органов, и IIHF сделает все возможное, чтобы поддержать эту борьбу.

В ближайшее время болельщикам станет доступна информация о порядке возврата билетов на матчи чемпионата мира. Сама федерация была застрахована на случай отмены турнира, поэтому значительно не потеряет в доходах.

В 2021 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге (aif.ru)