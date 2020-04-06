Чехия требует защитить свое посольство в Москве

Чешские власти намерены обратиться в российский МИД в связи с инцидентом, произошедшим у стен посольства Чехии в России. «Чешская Республика протестует против нападения на территорию дипломатического представительства, которое страна пребывания обязана защищать, — заявила в понедельник, 6 апреля, пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова. — Мы ожидаем, что российские власти примут меры для предотвращения повторения подобных инцидентов».

5 апреля группа людей в масках вывесила на ограждение вокруг посольства Чехии в Москве плакат с надписью «Стоп фашизм!» и бросила несколько дымовых шашек на территорию посольства. Задержать участников акции не удалось.

Ответственность за акцию взяла на себя незарегистрированная партия «Другая Россия». Она объяснила ее проведение сносом в Праге памятнику маршалу Ивану Коневу. На своем сайте партия опубликовала следующее заявление, в котором говорится, что «уничтожение памятника советскому маршалу — часть общей стратегии европейских государств по пересмотру итогов второй мировой войны».

3 апреля власти Праги демонтировали монумент в честь маршала Ивана Конева, под руководством которого красноармейцы освободили город 9 мая 1945 года. Решение о сносе принято на уровне совета городского района Прага-6. Представитель районных властей Ондржей Шраме пояснил, что памятник отправят в хранилище и впоследствии статуя станет частью экспозиции Музея памяти XX века.