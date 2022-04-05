Чехия отправила на поддержку украинской армии эшелон тяжелой бронетехники, включающий танки Т-72 и бронетранспортеры БМП-1. Отправка производилась в рамках помощи НАТО вооруженным силам Украины, сообщила «Общественная телекомпания Чехии».

Ранее в ходе пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО могут перевооружить и переоснастить Вооруженные силы Украины. Он добавил, что союзники альянса привержены предоставлению дальнейшей помощи Украине, в том числе поставкам противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оборудования. (gazeta.ru)