Похоже, власти России опасаются свободного доступа своих граждан к открытой информации, к альтернативному взгляду на то, что они творят сейчас в Украине.

Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает в России доступ к социальной сети Facebook. Это решение оправдывают якобы имеющей место «цензурой российских СМИ».

Дело в том, что 24 февраля социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских пропагандистских СМИ, в том числе телеканала «Звезда» и интернет-площадок РИА Новости, Лента.ру и Газета.ру.

В Роскомнадзоре (РКН) отметили, что направили требования администрации Meta Platforms Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. «Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали», — рассказали в РКН.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры РФ в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в Роскомнадзоре, ведомство принимает «меры частичного ограничения доступа» к Facebook, поскольку Генпрокуратура признала соцсеть «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

В чем конкретно заключается частичное ограничение доступа, в РКН не уточнили.

При этом Генпрокуратура РФ пригрозила сети Facebook полной блокировкой – «если компания не устранит эти нарушения».

Уже известно, что руководство Facebook отказалось выполнять требование властей России и снимать ограничения с аккаунтов российских СМИ.

Конечно, отторжение многомиллионного российского народа от самой популярной соцсети на планете способно вызвать непредсказуемые последствия. Интересно, задумалось ли окружение Путина об этом перед тем как принимать подобное решение? В эпоху, когда информационная пища превратилась в ежедневную и постоянную потребность человека, резко производить такую отмену, обрубать доступ – это же создание ощутимой угрозы дальнейшему существованию самого путинского режима.

Своими мыслями по этому поводу поделились с # российские политологи.

Юрий Федоров, военно-политический эксперт (Прага):

— Да, в России сегодня происходят очень нехорошие вещи, в том числе и такие очевидные угрозы властей. О полном отключении Facebook от российской аудитории, особенно от молодежной аудитории, которая очень любит эту социальную сеть, пока речь не идет. Речь идет о затормаживании, замедлении Facebook и речь идет об откровенных угрозах со стороны российской власти заблокировать его в случае дальнейшего выражения недовольства ее действиями со стороны отдельных лиц и общественных организаций.

Я думаю, это одно из проявлений того, что значительная часть общественности России не принимают войну в Украине. Поэтому российские власти, которые оказались не готовы к такому развитию событий, к такому настрою общества (особенно речь идет об образованном слое, об интеллигенции крупных городов), делают всё, чтобы пресечь доступ людям к независимой, объективной информации из разных источников, но главным образом из социальных сетей, из YouTube и так далее. Вот речь идет о том, чтобы отсечь всю информацию, которая противоречит официальной риторике, официальной пропаганде. Для этого делается и будет делаться всё – такова природа российской власти.

Понимают ли в Кремле, что это вызовет очень сильное недовольство образованного класса, особенно городской молодежи, которая просто не мыслит себе существования вне социальных сетей? Да, наверное, понимают, но считают это меньшим риском, чем допуск независимой информации в российское общественное пространство.

Таким образом, можно сказать, что власть, конечно, сама подрубает тот самый сук, на котором она сидит. Но я думаю, что господин Путин и его окружение готовы сейчас с этим мириться в надежде на то, что со временем негативное восприятие войны в Украине и всего, что было с этим связано, как-то само собой пройдет, рассосется. Ну, блажен, кто верует, как сказано в Библии.

Денис Соколов, независимый эксперт, социальный антрополог:

— Я думаю, что причиной замедления работы Facebook в РФ является стремление российских властей ограничить поток информации с войны, которую они ведут сейчас против Украины.

Российские власти не хотят, чтобы российский зритель видел те потери, которые несут оккупанты на территории Украины, во-первых. Во-вторых, чтобы российский зритель не видел, что российская артиллерия, авиация, ракетные войска наносят удары по жилым кварталам украинских городов.

И власти хотят, чтобы российский зритель не видел, что наступление захлебывается, и украинцы оказывают ожесточенное сопротивление, защищая свою землю.

И меньше всего в этой ситуации российские власти интересуются тем, что хочется и не хочется российскому зрителю.

Я считаю, что все-таки значительно большей угрозой для существования режима Путина является не отключение сети Facebook, а вполне вероятное поражение в войне с Украиной. Эта война все больше и больше напоминает Финскую войну, которую СССР вел перед Второй мировой, и по сути понес огромные потери, пытаясь захватить маленькую Финляндию. И в данном случае на стороне Украины весь мир. Ей начинают оказывать военную помощь.

Уже практически безусловно не достигнуты результаты в те сроки, которые планировала Москва. Российская армия несет значительно большие потери, чем планировалось. Всё это вместе – прямая угроза путинскому режиму. У него осталось очень мало времени, чтобы найти выход из ситуации, в которую он сам себя загнал.