Чебурашка — собачий сын: особенности образования в южном городе

Коварный вирус, вынуждающий жителей южного города проводить время на карантине, привел к тому, что многие родители наконец смогли поинтересоваться содержанием учебников, из которых их чада черпают знания. Результаты этого мониторинга на дому оказались шокирующими. К примеру, который уже день шло массовое обсуждение учебника по математике, в котором рассказывалось о том, как крокодил Гена и Чебурашка дом строили. Что само по себе, заметим, было шикарно и как-то уж очень по-реформаторски! Ведь, всего три десятка лет назад, когда южный город входил в состав большой империи, составителям школьных учебников по математике для начальных классов и в голову не могли прийти в них имена героев произведения Эдуарда Успенского. Обходились также вымышленными персонажами, но все же какими-то Колей или Васей, а никак не теми, о ком не только мультфильмы снимали, но и анекдоты рассказывали.

«А ты еще неплохо выглядишь, Красная Шапочка!»,- проговорил пьяный Чебурашка, встретив на улице старуху Шапокляк. Это был один из таких анекдотов. К счастью для учеников младших классов школ южного города, он не был опубликован, например, в учебнике по истории или литературе. Но, даже то, что уже красовалось в здешних учебниках по математике, вызывало смех не меньший, чем хороший анекдот. Ведь, как утверждали авторы-составители этого учебника, Чебурашка был собачьим сыном.

Да, именно так и было написано в скобках задачи, которую предлагалось решить южногородским школьникам. К счастью для этих умников, Успенский уже скончался и потому не мог ужаснуться такому перевоплощению своего персонажа. Изумлены были и южногородцы среднего и старшего возраста. Они перезванивались, пытаясь следовать призыву старика Бомарше — стремились засмеяться, чтобы не заплакать. В итоге, рождались споры, даже более горячие, чем в клубе знатоков «Что? Где? Когда?» во время минуты обсуждения вопроса, заданного телезрителями.

«Добрый вечер, Эвдя Отуранович. Как ваши дела?»,- спросил постоянно временно безработный южногородец у своего давнишнего приятеля.

«Спасибо, любезный Ярдым Гезляянович! Все прекрасно. Иначе и быть не может. Работать не надо, О деньгах беспокоиться нет смысла. Активно читаем книгу Поля Брега «Чудо голодания». Всем советую, пригодится»,- ответил ему законопослушный и любознательный член всех правящих партий, а также борец «за мир во всем мире, не выходя за пределы своей квартиры» с многолетним стажем.

«Ой, не говорите! Правда, случаев голодания почему-то больше, чем случаев чуда. Но, я вас не по этому поводу беспокою. Вы не помните, любезный, Чебурашка — это какое животное?»,- допытывался Ярдым муаллим.

«Чебурашка — это сруль. Животное такое было. Прекрасно помню рассказ про то, как крокодила Гену остановил милиционер и потребовал снять Чебурашку с руля велосипеда. Геннадий, помнится, был в гневе! Он пытался доказать, что его спутник – не сруль. Не помню, правда, чем закончился этот философский спор человека и крокодила. А что, есть новая, альтернативная версия на сей счет?»,- удивленно поинтересовался Эвде Отуранович.

В ответ он услышал про написанное в местном учебнике математики. «А кому сейчас легко?!»,- проговорил он в ответ. Да, действительно, туго было всем. Например, детективам южногородского министерства необразованности. Это ведь было так трудно — проследить за тем, чтобы учащиеся младших классов не жили оставшуюся жизнь в твердой уверенности, что крокодил Гена и Чебурашка строят дом, и что Чебурашка является собачьим сыном. Оно, министерство необразованности, было всегда не причем. Потому, что к написанию шедевров школьного творчества допускались люди не умные, а со связями.

В результате, спасение утопающих в болоте знаний было делом самих утопающих. Правда, долгие тренировки им также не всегда помогали. Это было особо ярко видно в момент экзаменов. Приходит, к примеру, южногородец на сдачу. Дает ответы. Его «срезают». Мол, ты не правильно ответил на некоторые из вопросов. Ученик идет домой, заглядывает в Гугл, в иные поисковики и обнаруживает, что он таки прав! Возвращается обратно, показывает ответы из Гугла. И слышит в ответ «Нам Гугл не указ! Правильным считается то, что мы считаем правильным». А вы говорите Чебурашка, и еще недовольны тем, что он оказался собачьим сыном…