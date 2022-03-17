Украина выступает за включение Турции в число гарантов вероятного соглашения по безопасности и Москва не возражает против этого. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в четверг во Львове.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара с самого начала выступала с принципиальной позицией по украинско-российскому кризису.

«В этой войне необходимо как можно скорее прекратить кровопролитие. Руководство Турции в лице лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана прилагает активные усилия в этом направлении», — подчеркнул министр.

Глава турецкой дипломатии отметил, что усилия Анкары по прекращению военных действий в Украине продолжаются параллельно с российско-украинскими переговорами, начатыми в Беларуси.

По его словам, именно с этим была связана инициатива турецкой стороны по проведению трехсторонней встречи глав МИД в Анталье, и последующие визиты в Москву и Львов. «Я вчера в Москве выразил надежду на то, что необходимость в еще одной встрече по Украине, отпадет, так как война прекратится, и в Украине и в регионе в целом вновь воцарятся мир и стабильность», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции заявил, что итоги визитов в две страны [Россию и Украину] усилили надежды на прекращение огня.

Чавушоглу сообщил также, что в случае формирования площадки для достижения договоренности по вопросам, которые близки к согласованию, высока вероятность встречи лидеров РФ и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Президент Эрдоган накануне провел телефонный разговор с Зеленским, а сегодня обсудит ситуацию в Украине с Путиным», — сообщил турецкий министр.