Часы Судного дня перевели на 10 секунд. Теперь мир еще ближе к глобальной катастрофе, а также ближе, чем когда-либо.

Эксперты Бюллетеня ученых-атомщиков, управляющие Часами Судного дня, объяснили, что символические часы переведены в основном из-за вторжения России в Украину.

«Слегка завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта – случайно, намеренно или по просчету – представляет собой ужасный риск. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой», – считают эксперты.

Рэйчел Бронсон, президент и главный исполнительный директор Бюллетеня ученых-атомщиков, призвала США, НАТО и Украину «повернуть время вспять».

«90 секунд до полуночи – это самое близкое время до полуночи, которое часы когда-либо показывали, и наши эксперты не принимают это решение легкомысленно. У правительства США, союзников по НАТО и Украины есть множество каналов для диалога. Мы призываем лидеров изучить все их возможности в полной мере, чтобы повернуть время вспять», – сказала Бронсон.

Эксперты также отмечают, что ядерный договор между РФ и США остается под угрозой. Указали они и на значительное расширение ядерного потенциала Китая, усиление Северной Кореей испытаний ракет средней и большей дальности, увеличение возможностей Ирана по обогащению урана и развитие Индии своего арсенала оружия. Кроме того. факторами, влияющими на решение перевести часы, стали: