Чем больше премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается на внешнеполитической арене выступать в роли эдакого политического мужа, тем больше он становится похожим на вечно недовольного ребенка. Поистине его детские заигрывания то с Западом, то с Россией и ОДКБ, со стороны выглядят довольно нелепо.

Вся «гениальная» внешнеполитическая стратегия нынешнего армянского руководства абсолютно лишена не только рационализаторского зерна, но и элементарной логики. Она сведена к одной концептуальной мысли: Армении должны все, и все должны заботиться и опекать ее. Справедливости ради стоит отметить, что до последнего времени, а именно судьбоносной второй Карабахской войны, все обстояло именно так: с «уродливым дитем» в семье международного сообщества нянчились американцы, французы, русские.

То есть, «святая троица» в лице ныне покойной Минской группы ОБСЕ, на которую вообще-то возлагались функции образумить «маленького уродца», посягнувшего на азербайджанские земли, а не потакать его шалостям. Пришлось Азербайджану разбираться самому, и сделано это было на твердую «пятерку».

Однако руководству незаконного государственного образования, как выразился один из российских депутатов, урок, который преподал официальный Баку, не пошел впрок. И сегодня Пашинян и Ко пытается чужими руками надавить на Азербайджан в вопросе урегулирования затянувшегося армяно-азербайджанского конфликта. При этом, для беспринципной правящей элиты Армении абсолютно безразлично: западные это «руки» или российские. Главное, дорваться до голубой мечты о Карабахе.

Но времена изменились, и вчерашние покровители Еревана (за исключением Парижа) нет-нет, да и дают понять «рабу», что «детство» прошло, и пора остепениться. Причем, подзатыльник «шкода» получил как от США, так и от России.

Вспомним , как несмотря на вопли Армении о вопросе «статуса Нагорного Карабаха» американцы выложили на стол свой вариант решения проблемы без всякого статуса и прочей ерунды. Правда, русские по старой памяти попытались погладить «бастарда» по головке, пробубнив, что решение вопроса можно оставить на потом, но должного эффекта это предложение не произвело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе сочинской встречи с главой России Владимиром Путиным дал понять, что карабахский вопрос решен, и бессмысленно возвращаться к этой теме.

Впрочем, Пашинян оказался упертым, и надеялся, что во время недавнего саммита ОДКБ он проявит «политическую волю», и тем самым докажет, что вырос из детских штанишек. Правда, не хватило задора, и на заседании Никол Воваевич сидел с опущенной головой, с лицом несправедливо обиженного ребенка.

При встрече с ним президент Беларуси Александр Лукашенко даже съязвил: «Что ты хмурый такой?». А было от чего хмуриться: политического чутья у армянского лидера напрочь нет, но внутренний голос подсказывал, что его ждет очередное фиаско. Шестое чувство не подвело Пашиняна.

Армянский премьер в привычном для армянской дипломатии стиле стал выступать в роли попрошайки, затянув старую песню, что ОДКБ не оказывает помощь в противостоянии «азербайджанской агрессии». Страны-члены ОДКБ послали Армению по известному адресу, и Пашинян в отместку отказался подписывать итоговую декларацию. Но армянская «месть» этим не ограничилась.

Так, на следующий же день во время осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ армянская делегация выкинула антироссийский фортель.

Как сообщает армянская газета «Паст», «на первом пленарном заседании президент Украины Владимир Зеленский выступил с довольно грубыми заявлениями в адрес России и лично президента РФ Владимира Путина».

«После этого часть присутствующих в зале встала и стоя аплодировала антироссийскому выступлению Зеленского, в их числе были и члены армянской делегации, в частности, депутаты партии Пашиняна «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян, Мария Карапетян и Рипсиме Григорян.

Это даже вызвало недоумение у некоторых представителей других стран, поскольку накануне премьер РА Никол Пашинян лично встречал Владимира Путина, сел в одну машину с ним, оказывал подчеркнуто теплый прием, а всего через день его депутаты стоя аплодируют, мягко говоря, грубым оценкам Зеленского»,- пишет газета.

Вот так по-детски Армения «отомстила» России, не понимая, что эта «шалость» аукнется по-взрослому. И «месть» какая-то странная. У азербайджанцев есть поговорка: Bitə acıq edib köynəyi yandırır («Назло блохе сжигает собственную рубашку»). Армения фактически выступила в этом качестве.

Думается, что Москва в очередной раз убедилась в «дружеских» и «союзнических» намерениях своего пока еще форпоста на Южном Кавказе. Армения доказала, что предателями можно не только становиться, но и рождаться…