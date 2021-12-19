На этой неделе будет активирован новый коридор между Ираном, Азербайджаном, Грузией, Черным морем и Европой.

Oб этом на своей странице в Twitter написал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

По его словам, этот коридор будет активирован между Пакистаном, Ираном и Турцией после испытательного ввода в эксплуатацию коридора Север-Юг (Финляндия, Россия, Азербайджан, Иран, Персидский залив и Индия).

Отметим, что открытие маршрута Персидский залив — Черное море через Иран, Азербайджан и Грузию стоит на повестке дня. В рамках этого маршрута 144 грузовика из трех стран с 22 декабря начнут перевозить грузы из Тебриза иранской провинции Восточный Азербайджан.