За полдня петиция с требованием лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра высшей награды страны — Ордена Подвязки — набрала более 100 тыс подписей, сообщается на сайте change.org.

«Тони Блэр нанес непоправимый ущерб конституции Соединенного Королевства и самой структуре общества нации. Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. Тони Блэр — человек, который меньше всего заслуживает какой-либо государственной награды», — указано в петиции.

Блэр занимал должность британского премьер-министра с 1997 по 2007 год, за это время Великобритания приняла участие во вторжении в Ирак и в Афганистан. (Газета.Ру)