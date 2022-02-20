Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с «Би-би-си» заявил, что план России по «вторжению» в Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.

«Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», — сказал он.

Ранее Джонсон заявил о том, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. По словам главы британского правительства, существует «достаточно высокая вероятность» вторжения российских войск в Украину, которое, по его словам, может произойти не только через территорию Донбасса, но также и через белорусско-украинскую границу, «чтобы окружить Киев».