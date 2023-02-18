Британский миллиардер Джим Рэтклифф сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление транснациональной химической компании Ineos, которой владеет Рэтклифф.

Ineos заявила, что хочет сделать клуб «маяком современного, прогрессивного, ориентированного на фанатов подхода к собственности». «Мы хотели бы видеть нашу роль в качестве долгосрочных хранителей «Манчестер Юнайтед» от имени болельщиков и более широкого сообщества. Мы амбициозны и очень конкурентоспособны, и хотели бы инвестировать в «Манчестер Юнайтед», чтобы снова сделать его клубом номер один в мире», — говорится в заявлении.

Ранее предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» также сделал сын бывшего премьер-министра Катара шейха Хамада бен Джасима бен Джабера Аль Тани, который считается одним из самых богатых людей страны.

Сумма предложений на покупку МЮ не уточняется.

Рэтклиффу также принадлежит французский футбольный клуб «Ницца». Forbes оценивает состояние бизнесмена в $15,3 млрд. В прошлом году Рэтклифф пытался приобрести «Челси» у Романа Абрамовича, но его заявка была отклонена.