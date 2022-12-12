Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что в будущем на Украину возможны поставки ракет более дальнего действия. Его слова в парламенте передает РИА Новости.

Как отметил Уоллес, он постоянно пересматривает системы вооружения, которые Британия может предоставить Украине.

«Мы также имеем в нашем арсенале потенциальные системы вооружения более дальнего действия, и, если Россия продолжит наносить удары по гражданским районам и попытается нарушить Женевские конвенции, я буду открыт к рассмотрению того, что мы будем делать дальше», — заявил глава британского оборонного ведомства, отвечая на соответствующий вопрос экс-премьера страны Бориса Джонсона.

По словам бывшего премьер-министра, предоставление Украине вооружения по типу оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS позволит «не только сбивать дроны и ракеты», но и «выводить из строя пусковые площадки», с которых они запускаются.