Великобритания в четверг начала перебрасывать в Эстонию военных, а также танки и другую бронетехнику.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщает британское Минобороны.

«Великобритания удваивает число персонала в Эстонии и направляет туда дополнительное оборудование, в том числе танки и бронетехнику», — говорится в пресс-релизе, распространенном британским оборонным ведомством.

«Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и объекты на суше, на море и в воздушном пространстве с целью усиления европейской обороны в ответ на наращивание российских военных сил близ границы с Украиной», — приводятся в сообщении слова британского министра обороны Бена Уоллеса.

«НАТО и наши союзники ясно продемонстрировали, что вторжение на Украину повлечет серьезные последствия. Деэскалация и дипломатия — по-прежнему единственный путь урегулирования ситуации», — подчеркнул Уоллес.

Ранее на этой неделе министр обороны Эстонии Калле Лаанет сообщил, что на прошлой неделе Великобритания подтвердила готовность направить в Эстонию дополнительные войска.