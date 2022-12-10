Великобритания, Италия и Япония объединят усилия для совместной разработки нового боевого самолета-истребителя.

Проект называют одной из крупнейших военных разработок, над которой будут работать без США, сообщает Голос Америки. Планируется, что совместная разработка трех стран сможет подняться в небо уже в 2035 году.

Основой для нового истребителя станет разработанный в Британии проект самолета Tempest с привлечением японской программы F-X и итальянской компании Leonardo.

Присоединение Японии к британско-итальянской инициативе в Лондоне назвали важным достижением.

«Новое поколение боевых самолетов, которое мы разрабатываем, будет защищать нас и наших союзников по всему миру», — прокомментировал британский премьер-министр Риши Сунак.

Британское правительство отметило, что новый британско-итало-японский самолет должен быть «совместим с истребителями других партнеров по НАТО».