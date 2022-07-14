11 июня 2022 года в Республиканском ожоговом центре скончался ветеран Отечественной войны Эльвин Джафаров, совершивший несколько дней назад акт самосожжения перед исполнительной властью Сабирабадского района Азербайджана.

В тот же день глава отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов выразил сожаление в связи со случившемся. По словам Фазиля Талыбова, Министерство труда и социальной защиты населения не лишало Эльвина Джафарова своей заботы.

«В ноябре 2021 года ему была предоставлена инвалидность III группы. В связи с этим он получал Президентскую пенсию в 300 манатов и ежемесячное пособие в 120 манатов. 27 мая 2021 года он также был обеспечен центром DOST работой с заработной платой в 300 манатов», — заявил заведующий отделом (https://report.az/sosial-mudafie/nazirlik-qazi-elvin-ceferova-destek-tedbirleri-bundan-sonra-da-davam-edecek/).

По словам же родственников участника войны, Джафаров решил покончить жизнь самоубийством после того, как не смог добиться внимания и справедливости со стороны государства (https://turan.az/ext/news/2022/7/free/Social/ru/7012.htm).

Брат Эльвина Джафарова Эльнур Джафаров в беседе с # прокомментировал заявление Фазиля Талыбова следующим образом: «Президентскую пенсию мой брат заслужил, пожертвовав своим здоровьем на войне с армянами. А Министерство труда и социальной защиты населения не занималось трудоустройством моего брата. Это я устроил его в Центр DOST. Мой брат пал шехидом в войне с чиновниками исполнительной власти Сабирабадского района», — сказал Эльнур Джафаров.

«Центр DOST находиться в нашем подчинении и трудоустройство Эльвина Джафарова состоялось по нашей инициативе», — заявил в ответ редакции Фазиль Талыбов.

Мы также решили выяснить и мнение представителей исполнительной власти Сабирабадского района. Как сообщил # руководитель отдела информационного обеспечения ИВ Сабирабада Автандил Гасанов, сотрудники исполнительной власти всегда заботились об Эльвине Джафарове. «Мы старались решать все его проблемы», — отметил Автандил Гасанов.

Кто прав в этой истории, а кто нет, решать соответствующим органам. Самое главное — найти и наказать виновного, который довел инвалида войны до самоубийства. Хотя бы ради того, чтобы подобные истории не имели продолжение.