По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, из-за обостренного войной России в Украине глобального продовольственного кризиса 323 миллиона человек оказались на грани голода.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на выступление Борреля на министерской встрече «Группы двадцати» в Индонезии.

«Захватническая война России против Украины резко обостряет продовольственный кризис. Только за два года количество людей в мире, испытывающих серьезную нехватку пищи, удвоилось со 135 миллионов до пандемии COVID-19 до 276 миллионов в начале 2022 года и 323 миллионов сегодня», – сказал он.

Топдипломат ЕС добавил, что всего в мире 1,2 миллиарда человек, или каждый шестой житель Земли, находится в уязвимом положении из-за «сочетания роста цен на продукты питания, роста цен на энергоносители и ухудшения финансовых условий».

«Ситуация может ухудшиться. Россия блокирует 20 миллионов тонн зерна в украинских хранилищах. Это сознательная попытка использовать продовольствие как оружие войны не только против Украины, но и самых уязвимых стран мира», — добавил Боррель.

Россия блокирует акваторию Черного моря, поэтому Украина не может экспортировать свою продовольствие морским путем. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.