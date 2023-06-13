Присутствие российских миротворцев в Карабахе не следует рассматривать как дополнительную сложность в плане урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает АПА, об этом на слушаниях в Европарламенте, посвященных азербайджано-армянским отношениям, ситуации в Карабахе и на Лачинской дороге, заявил верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Конечно, нам нужно было присутствие определенных миротворцев. Россия была в состоянии сделать это, потому что это было принято Азербайджаном. В связи с другими дело обстояло не так. Поэтому я думаю, что присутствие российских войск в этой части мира, в зоне этого конфликта, не следует рассматривать как дополнительную сложность», — сказал Боррель, отвечая на вопрос депутата Европарламента.