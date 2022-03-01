Генеральная Ассамблея ООН должна осудить Россию как агрессора. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Европарламенте 1 марта.

«Мы также работаем, чтобы выстроить коалицию, чтобы осудить РФ в ООН… Мы должны выстроить международную коалицию, чтобы на следующей Генассамблее ООН мы смогли осудить этого агрессора. И никто не должен отводить взгляд. Нет оправдания нападению страны на меньшего соседа. Мы не можем говорить ни о каком пацифизме. Это агрессия, это нападение… Мы должны стать рядом с Украиной», – заявил он. (gordonua.com)